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الشاهد يتفقد مقرّ إدارة الشّرطة العدليّة للإطّلاع على سير العمل

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:01 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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تولّى رئيس الحكومة "يوسف الشّاهد" مرفوقا بوزير الدّاخليّة "هشام الفراتي"، اليوم الثلاثاء، زيارة مقرّ إدارة الشّرطة العدليّة والاطّلاع على سير العمل بمختلف مصالحها.


وقد كانت هذه الزّيارة فرصة للاطّلاع على تفاصيل عمليّة أمنيّة تتعلّق بالكشف عن عناصر شبكة تنشط في مجال تهريب أسلحة بالجنوب التّونسي، وايقاف عدد منهم وحجز 35 بندقيّة اقتحام، وهي عمليّة كانت محلّ تعهّد من طرف الفرقة الجهويّة لمكافحة المخدّرات بمدنين والتّابعة للإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشّرطة العدليّة.


كما تولّى السّيد رئيس الحكومة بهذه المناسبة تقديم معلّقات شرف لكلّ الإطارات والأعوان الذين ساهموا في إنجاح هذه العمليّة النّوعيّة الاستباقيّة.

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