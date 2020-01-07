الشاهد يتفقد مقرّ إدارة الشّرطة العدليّة للإطّلاع على سير العمل



وقد كانت هذه الزّيارة فرصة للاطّلاع على تفاصيل عمليّة أمنيّة تتعلّق بالكشف عن عناصر شبكة تنشط في مجال تهريب أسلحة بالجنوب التّونسي، وايقاف عدد منهم وحجز 35 بندقيّة اقتحام، وهي عمليّة كانت محلّ تعهّد من طرف الفرقة الجهويّة لمكافحة المخدّرات بمدنين والتّابعة للإدارة الفرعيّة لمكافحة المخدّرات بإدارة الشّرطة العدليّة.