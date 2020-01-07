أردا توران يعود لبرشلونة

عاد أردا توران لاعب برشلونة الإسباني إلى قلعة كامب نو لحسم مصيره بعدما قرر فسخ تعاقده اليوم الثلاثاء مع ناديه إسطنبول باشاك شهير.

ويرتبط توران بعقد مع برشلونة حتى صيف 2020 الجاري، وكان يلعب في صفوف باشاك شهير على سبيل الإعارة لموسمين ونصف بدأت من يناير 2018 لكنه شارك مع الفريق التركي 12 مباراة فقط.

وأصدر باشاك شهير اليوم، بيانًا رسميًا يُفيد خلاله أن أردا توران التقى مع رئيس النادي جوكسل جوموسداج وطلب فسخ التعاقد بشكل ودي، وتم استقبال هذا الطلب بشكل إيجابي.

كان توران قد انضم لصفوف برشلونة عام 2015 قادمًا من أتلتيكو مدريد مقابل 34 مليون يورو، ولعب 55 مباراة بقميص البلوجرانا وسجل 15 هدفا خلال موسمين ونصف.