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تفاصيل تحرش شابين بطالبة في المنصورة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:03 م
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اللواء فاضل فهمي عمار
اللواء فاضل فهمي عمار
محمد كشك
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حررت طالبة بمدرسة الخطوط بمدرسة أحمد زويل بالمنصورة، محضرًا تتهم فيه شابين بالتحرش بها أثناء عودتها ليلًا من عملها. 

تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، عن وورد بلاغ من طالبة بمدرسة الخطوط بمدرسة أحمد زويل بالمنصورة، 18 عام، تتهم شابين بالتحرش بها في شارع المشاية.

وأشارت الفتاة إلى أنهما "ا م" 25 عام وشهرته "كشري"، والآخر شهرته "البغة"، وأنهما من أبناء قريتها، وتعرضوا لها بالمضايقة والتحرش اللفظي وملامسة أجزاء من جسدها في المنصورة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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الكلمات المفتاحية

مصر طالبة تحرش المنصورة الداخلية

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