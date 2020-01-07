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وكيل "تشريعية النواب" يكشف مصير قانون المحليات

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:03 م
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النائب نبيل الجمل
النائب نبيل الجمل
إسلام شعراوي
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قال النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن حالة الحراك ما بين التوافق والاختلاف بين الأحزاب بشأن إقرار مشروعات القوانين بشكل عام تساهم في إثراء الحياة الحزبية والسياسية.

وأضاف الجمل، في تصريح خاص إلى "الفجر"، إن إعلان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفض مشروع قانون المحليات جاء استجابة لمُمثلي الأحزاب والنواب باعتراضهم على بعض مواد مشروع قانون المحليات، مُؤكدًا أن القانون تم إعادته للجنة الإدارة المحلية بالمجلس برئاسة المهندس أحمد السجيني، لعقد جلسات حوارية ونقاشية جديدة حول المواد الخلافية التي أجمع عليها النواب بأنها لابد أن تعدل وفقًا للمتغيرات التي طرأت عليها المجتمع.

وأكد وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن البرلمان يسعى لإعداد قانون في النهاية يضمن ترشح جميع فئات المجتمع الشرفاء الوطنين في انتخابات المحليات.
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مصر تشريعية النواب النائب نبيل الجمل اخبار

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