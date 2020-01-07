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تحطم طائرة عسكرية باكستانية قرب منطقة ميانوالي

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 03:01 م
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تحطم طائرة - أرشيفية
تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات
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تحطمت طائرة حربية تابعة للقوات الجوية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، ومقتل طاقمها، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

 

وبحسب رويترز، تحطمت الطائرة الحربية قرب قاعدة جوية، لم يحدد موقعها.

 

ذكر المتحدث باسم القوات الجوية الباكستانية، أن الطائرة، من طراز "إف.تي-7"، تحطمت أثناء مهمة تدريب معتادة قرب منطقة ميانوالي وأن التحقيق جار لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

 

ووشتهد باكستان، حوادث جوية، سواء تعلّق الأمر بمروحيات وطائرات عسكرية أم بطائرات ركاب مدنية، فقد قتل 18 شخصا على الأقل في يوليو 2019، إثر سقوط طائرة عسكرية صغيرة على حي سكني في روالبندي قرب إسلام آباد.

 

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