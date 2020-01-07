أسما شريف منير توجه رسالة لصناع فيلم "لص بغداد".. فماذا قالت؟!

أعربت الفنانة أسما شريف مُنير، عن سعادتها الكبيرة بفيلم "لص بغداد"، وقامت بتوجيه رسالة لصناع العمل، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



حيث نشرت أسما البرومو الخاص بالفيلم، وعلقت على الفيديو قائلة :"حاجه كده خواجة و خطيرة ، حاجه حقيقي تفرح، أنا بجد نفسي اشوف الفيلم".



وتابعت أسما قائلة :" أولاً لأني بحب إمام جداً، فنان مجتهد أوي بجد شغال علي نفسه و شكله علي طول، بيتطور بسرعة رهيبة و مش متكل علي اسمه خالص لأ هو ليه وضعه و مالي مركزه كده و بجد بيضحكني و بحبه في الآكشن ".



وأضافت أسما :" أما أحمد خالد موسي مخرج في حته تانية خالص، عايش كده في منطقة لوحده اللي ينحت ينحت، لكن هو يكن و يروح نازل مدغدغ الدنيا، مجنون جدًا الأبطال ناقص أنهم تصدقوا ملقتش حاجه معملهاش أصل طيارة موجود، عربيات تمام، حتي تحت المياه

اكتر حاجه عجباني إن كل الآكشن ده في فيلم كوميدي، و ده سنس كتير بيخاف يقدمه، بجد الف مبروك، و كل اللي اشتغل علي تقديم صورة حلوه كده، شرفتونا".



فيلم "لص بغداد" من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسي، بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، والفيلم من المقرر عرضه في يوم ٢٢ يناير القادم.