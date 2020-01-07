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معسكر لسوهاج بالقاهرة استعدادا للدور الثاني

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:55 م
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سوهاج
سوهاج
عاطف الشعيني
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أعلن مجلس إدارة نادي سوهاج، خوض فريق الكرة بالنادي، معسكر تدريبي بالقاهرة، لمدة أسبوع، استعدادا للدور الثاني من دوري القسم الثاني، بالمجموعة الاولي.

جاء ذلك بناءا على رغبة الجهاز الفني الجديد بقيادة احمد كشري، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، لاتاحة الفرصة للوقوف على مستوى اللاعبين، قبل انطلاق منافسات الدور الثاني.

وسوف يبدأ المعسكر يوم الخميس المقبل، ويستمر لمدة أسبوع، يخوض خلاله الفريق ثلاث مباريات ودية، مع أندية القاهرة، ليعود الفريق قبيل مواجهة فريق المنيا بمستهل الدور الثاني، والمقرر إقامتها 19 يناير الجاري

وكان كشري قد تسلم قيادة، الفريق السوهاجي، خلفا لنبيل محمود رامبو، الذي تقدم بإستقالته، ليبدأ مع فريق سوهاج رحلة البحث عن العودة والمناقشة.

وكان فريق سراج انهي منافسات الدور الاول، بالمركز العاشر، برصيد 12 نقطة.
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