Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسقف بني سويف يستقبل المحافظ ووفد من الأزهر للتهنئة بالعيد (صور)

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:55 م
Advertisements
بوابة الفجر
حازم رفعت
Advertisements
استقبل الأنبا غبريال، أسقف إيبارشية بني سويف للأقباط الأرثوذكسي، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر المطرانية، الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والسادة القادة وكبار المسئولين، ووكيل وزراة الأوقاف، ووفد من أصحاب الفضيلة شيوخ الأزهر الشريف وهيئة الأوقاف بالمحافظة وعدد كبير من المسئولين بالجيش والشرطة والشخصيات العامة بالمحافظة، يأتي ذلك لتقديم التهنئة بحلول عيد الميلاد المجيد.

وكان الأنبا غبريال، قد ترأس، أمس الإثنين، قداس ليلة عيد الميلاد المجيد، وبدأ صلاة القداس الإلهي، برفع بخور عشية، بمشاركة لفيف من مجمع كهنة الايبارشية.

وتخلل صلاة القداس بباقة من الترانيم والتسابيح الروحية بقيادة خورس من شمامسة الكنيسة القبطية الارثوذكسية.

وشهد محيط الكنيسة تواجد أمني مشدد، مع وضع حواجز حديدية وبوابات الكترونية، مع تفتيش الوافدين عبر إبراز تحقيق الشخصية، وذلك لتأمين الاحتفالات.

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد ترأس، أمس الإثنين، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الاثنين، السادس من يناير بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.
أسقف بني سويف يستقبل المحافظ ووفد من الأزهر للتهنئة بالعيد (صور)
أسقف بني سويف يستقبل المحافظ ووفد من الأزهر للتهنئة بالعيد (صور)
أسقف بني سويف يستقبل المحافظ ووفد من الأزهر للتهنئة بالعيد (صور)
أسقف بني سويف يستقبل المحافظ ووفد من الأزهر للتهنئة بالعيد (صور)
أسقف بني سويف يستقبل المحافظ ووفد من الأزهر للتهنئة بالعيد (صور)
أسقف بني سويف يستقبل المحافظ ووفد من الأزهر للتهنئة بالعيد (صور)
أسقف بني سويف يستقبل المحافظ ووفد من الأزهر للتهنئة بالعيد (صور)
أسقف بني سويف يستقبل المحافظ ووفد من الأزهر للتهنئة بالعيد (صور)
أسقف بني سويف يستقبل المحافظ ووفد من الأزهر للتهنئة بالعيد (صور)
أسقف بني سويف يستقبل المحافظ ووفد من الأزهر للتهنئة بالعيد (صور)
أسقف بني سويف يستقبل المحافظ ووفد من الأزهر للتهنئة بالعيد (صور)
أسقف بني سويف يستقبل المحافظ ووفد من الأزهر للتهنئة بالعيد (صور)
أسقف بني سويف يستقبل المحافظ ووفد من الأزهر للتهنئة بالعيد (صور)
أسقف بني سويف يستقبل المحافظ ووفد من الأزهر للتهنئة بالعيد (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

العاصمة الادارية الجديدة الداخلية الأسقف

أخبار تهمك

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ يوم

عاجل.. أحمد موسى يدخل ترشيحات الأهلي في الصفقة الثانية

منذ حوالي 6 ساعات

أردا توران يعود لبرشلونة

منذ 36 دقيقة

مفاجأة في حادث اقتحام منزل نانسي عجرم

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

منذ حوالي 11 ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 20 ساعة

قرار جديد بشأن فنانة شهيرة بعد منعها من السفر

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

منذ 38 دقيقة

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

4 أسباب تجبر محمد صلاح على الغياب عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

منذ حوالي 18 ساعة

شام ابنة أصالة تكشف عن سبب الإنفصال بين والدتها وطارق العريان

منذ ساعة و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسقف قنا يترأس القداس الإلهي من الكنيسة البطرسية بالعباسية

البابا تواضروس يهنئ الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد (فيديو)

البابا ثيودروس الثاني يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية القديس نيقولاوس (فيديو)

البابا ثيودروس الثاني يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية القديس نيقولاوس (فيديو وصور )

البابا تواضروس يصل إلى بطريركية الروم الأرثوكس للتهنئة بعيد الميلاد

أسقف نجع حمادي يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية مار يوحنا (صور)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:20 م

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

10:11 ص

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

08:17 م

عاجل.. أحمد موسى يدخل ترشيحات الأهلي في الصفقة الثانية

09:30 ص

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

12:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status