أسقف بني سويف يستقبل المحافظ ووفد من الأزهر للتهنئة بالعيد (صور)

استقبل الأنبا غبريال، أسقف إيبارشية بني سويف للأقباط الأرثوذكسي، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر المطرانية، الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والسادة القادة وكبار المسئولين، ووكيل وزراة الأوقاف، ووفد من أصحاب الفضيلة شيوخ الأزهر الشريف وهيئة الأوقاف بالمحافظة وعدد كبير من المسئولين بالجيش والشرطة والشخصيات العامة بالمحافظة، يأتي ذلك لتقديم التهنئة بحلول عيد الميلاد المجيد.



وكان الأنبا غبريال، قد ترأس، أمس الإثنين، قداس ليلة عيد الميلاد المجيد، وبدأ صلاة القداس الإلهي، برفع بخور عشية، بمشاركة لفيف من مجمع كهنة الايبارشية.



وتخلل صلاة القداس بباقة من الترانيم والتسابيح الروحية بقيادة خورس من شمامسة الكنيسة القبطية الارثوذكسية.



وشهد محيط الكنيسة تواجد أمني مشدد، مع وضع حواجز حديدية وبوابات الكترونية، مع تفتيش الوافدين عبر إبراز تحقيق الشخصية، وذلك لتأمين الاحتفالات.



يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد ترأس، أمس الإثنين، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم الاثنين، السادس من يناير بحضور عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.