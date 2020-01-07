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اتحاد الجولف يكرم منتخب الرجال غدا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:53 م
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بوابة الفجر
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يقيم اتحاد الجولف برئاسة المهندس ايمن حسين حفل تكريم للمنتخب الوطنى الاول للرجال غدا الاربعاء بمقر نادى الجزيرة تمام الرابعة عصرا .
يأت تكريم منتخب الجولف بمناسبة حصوله على المركز الثانى فرق فى البطولة العربية التى اقيمت بالمغرب بمشاركة 13 دولة عربية .
كما اللاعب الواعد دين نعيم المركز الاول فردى بالبطولة ذاتها ليضع منتخبنا بالصدارة بعد سنوات عديدة محققا انجازا كبيرا .
تضم قائمة الشرف للمنتخب الوطنى كل من اللاعبين ممدوح الشيخ ودين نعيم وماجد عبد التواب وفارس عبد العزيز وابراهيم واكد والذى لم يتمكن من السفر بسبب ظروف مرضه المفاجئ واجرائه جراحة عاجلة وذلك تحت قيادة المشرف الفنى وعضو مجلس الادارة المهندس غسان قبانى ورئيس البعثة ونائب رئيس الاتحاد واللاعب الدولى السابق تيمور ابو الخير .
يحضر حفل التكريم رئيس نادى الجزيرة المهندس عمرو جزارين واعضاء مجلس ادارة اتحاد الجولف ماهر وهيب والمهندس عز عجمية والمهندس خالد الصيرفى ومحمد عطاالله ولجنة الجولف بنادى الجزيرة برئاسة ابراهيم راتب .
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