فايلر يتراجع خطوة للخلف مع كهربا

ينوي رينيه فايلر المدير الفني لنادي الأهلي الاعتماد على محمود عبد المنعم كهربا في مركز الجناح الأيسر خلال تشكيل الفريق ضد بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قيد كهربا في القائمة الإفريقية بعد التعاقد معه لمدة 4 مواسم ونصف الموسم قادمًا من أفيش البرتغالي.

وشارك كهربا في مباراة الأهلي ونادي إف سي مصر كبديل في الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.