البابا تواضروس: وحدة الشعب وتماسكه هو أغلى ما تملكه مصر

قال البابا تواضروس، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التوجه إلى الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، هو تقليد جميل أرساه الرئيس، حيث أن زيارته توجد شكل من أشكال الفرحة بين كل المصريين.



وأشار "البابا تواضروس"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن الرئيس السيسي قدم خلال زيارته للكاتدرائية رسائل قصيرة ولكن عميقة، حيث شدد على أهمية توحد المصريين.



وأضاف البابا تواضروس، أن وحدة الشعب وتماسكه هو أغلى ما تملكه مصر، ويجب على كل المصريين المحافظة على وحدتهم، لافتا إلى أن الرئيس طمأن المصريين على المخاوف التي تسربت إلى نفوس البعض.

