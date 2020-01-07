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حمدي غيث.. دور نفى عنه تهمة وصدمة جعلته أسير للحزن

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 02:55 م
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بوابة الفجر
شيماء فوزى
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في مثل هذا اليوم 7 يناير 1924 ولد أحد عمالقة الفن المصري، الذي أدي أدواره بتكمن وتفرد لا يستطيع أحد إنكار تميزه رغم ما تعرض له في حياته من محن وصدمات لكن يظل اسمع وسط العمالقة أنه الفنان حمدي غيث.


النشأة

ولد الفنان محمود حمدي الحسيني غيث المشهور بحمدي غيث في قرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، توفي والده عمدة القرية تاركا 5 أبناء هو أحدهم وأخيه الاصغر عبد الله غيث ،وكان حمدي غيث في سن الرابعة وأخيه الشقيق عبدالله غيث كان رضيعا.

سر إتقانه للغة العربية

بعد وفاة والده جاءت به والدته مع شقيقه إلى القاهرة حيث كان والدها وشقيقها من شيوخ الأزهر،وعاشت الام بابنيها في حي الحسين بالأزهر، ولعل تلك النشأة وكون الجد والخال ازهريين هي ما أثر في إتقان الأخوين للغة العربية وفن الإلقاء وساعد ذلك "حمدي" و إتقانه للغة الام التى كان يتحدثها بطلاقه على تقديم لونا متفردا عن زملائه ولمع نجمه فيه، ، كما إن حب الاخوان "غيث" للفن تولد أيضا بسبب حب الام للفن حيث كانت تصطحب ابنيها إلى المسارح ودار الأوبرا.


الدراسة والعمل الأكاديمي

كانت بدايته الجامعية في كلية الحقوق، ثم معهد التمثيل وكان الأول على زملائه، وحصل على منحة لباريس لتكملة دراسته المسرحية فترك كلية الحقوق، وبعد عودته من البعثة عمل استاذاً في أكاديمية الفنون، وتولى منصب نقيب الممثلين لأكثر من دورة.

أعماله الفنية وتكريمه

قدم حمدي غيث لسينما حوالي 19فيلم، وكان أول الأفلام التي شارك فيها وهو فيلم صراع في الوادي عام 1954.
من أفلامه الفيلم العالمي"الرسالة" في دور أبو سفيان مع المخرج مصطفى العقاد وكذلك فيلم"صلاح الدين الأيوبي" في دور ريتشارد قلب الاسد مع المخرج العالمي يوسف شاهين ، وافلام "بنت الليل" "صراع العشاق"،"الحكم آخر الجلسة"،"التوت والنبوت"،"أرض الخوف"،"حارة البرجوان"،"نار الشوق"،"المدبح".

ومن مسلسلاته "الفرسان"، "الشهد والدموع"،" االمال والبنون"، "زيزينيا"،"السيرة الهلالية"،"ذئاب الجبل "كما عمل أيضا بالإخراج المسرحي حيث أخرج عدداً من المسرحيات منها "مأساة جميلة"، و"أرض النفاق".
وكرم علي فنه الراقي فحصل على جائزة الدولة التقديرية للفنون في لجنة الثقافة الجماهيرية والمسرح وحصل على شهادة تقدير في عيد الفن عام 1978 ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى .


دور ينفي عنه تهمة الشيوعية

وذكرت ميادة حمدي غيث ابنه الراحل أنه رغم كون الفنان حمدي غيث ناصريا، تم اتهامه بالشيوعية في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وبالفعل فصل من المسرح القومي.

لكن ما انقذه من تلك التهمة هو مسلسل الاذاعة الذي كان يؤدى فيه "حمدي" شخصية الصحابي الجليل " أبو ذر الغفاري" اعجب الرئيس جمال عبدالناصر بالمسلسل والدور.

ووجد أنه ليس من المنطقي أن يكون الممثل الذى يؤدي شخصية هذا الصحابي بهذا الإتقان شيوعيًا أو ملحدًا، فأصدر قرارًا فوريًا بعودة حمدي غيث لعمله بالأجر الذى يطلبه.

مواقف صعبة ودوره في المال والبنون

تسببت محن في حزن حمدي غيث الدائم حتى وفاته، فبحسب رواية ابنته ميادة التي أكدت أن أصعب المواقف التي مرت على والدها كانت وفاة عبدالناصر، أما صدمة حياته التي غيرت كل صفاته وجعلته يعيش في حزن لا ينقطع، فهي محنة مرضه وفقدانه الشقيقة عبد الله غيث.

توفي شقيقه عبدالله غيث ليستكمل حمدي غيث دور شقيقه في مسلسل "المال والبنون" بعد إلحاح من المخرج، لكنه كان دائم البكاء والحزن على فراق شقيقه حتى لحق به.

الوفاة

توفي الفنان القدير حمدي غيث عن عمرٍ ناهز ال82، وذلك في 7مارس2006 ، حيث اشتد عليه المرض بعد إصابته بفشل كلوي، وإلتهاب رئوي حاد، وعدم إنتظام ضربات القلب.
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