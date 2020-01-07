مسلسل "فلانتينو" يدخل عمليات المونتاج الأسبوع المقبل

يبدأ المخرج رامى إمام عمليات المونتاج والمكساج لمسلسل "فلانتينو" الأسبوع المقبل، ليخوض به سباق دراما رمضان المقبل.

وتدور أحداث المسلسل حول رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية، ويطلق عليه فلانتينو، ويواجه طوال الحلقات مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، كما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.

"فلانتينو" بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، داليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامى إمام.