الأقصر تبحث متطلبات ذوي الهمم بالمحافظة لحلها

التقى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وفدًا من ممثلى ذوى الهمم بالمحافظة، وذلك لبحث مطالبهم ومشكلاتهم وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم فى كافة القطاعات.



وقام ممثلو ذوى الهمم، خلال اللقاء، بعرض أهم المشكلات، وسبل تطوير مستوى الخدمات المقدمة لهم فى كافة المؤسسات الحكومية، خاصة فى قطاعات الصحة والتضامن الإجتماعى والشباب والرياضة والتربية والتعليم والسجل المدنى، واستكمال أعمال الإتاحات "الرامبات"فى مدينة الأقصر.



وأكد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، على حرصه على الاهتمام بذوى الهمم، موجها الجهات المختصة بالعمل على حل المشاكل التى تم طرحها وتذليل أى معوقات تحول دون ممارسة أنشطتهم بشكل طبيعي، مع الأهتمام بتفعيل قانون 10 الخاص بتوظيفهم وأن أى جهة لا تنفذ هذا القانون سيتم أتخاذ الأجراءات القانونية حيالها.



حضر اللقاء محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر واللواء أشرف موافى السكرتير العام للمحافظة واللواء الدكتور عماد ابو العزايم السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر والمهندس اسعد مصطفى مدير مديرية الطرق ومسئول المشروعات بمحافظة الأقصر، ووكلاء وزارات الصحة والتضامن الإجتماعى والشباب والرياضة والتربية والتعليم وعددًا من القيادات التنفيذية.



