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إنتر ميلان يضرب نابولي بثلاثية ويستعيد الصدارة

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:34 م
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نابولي
نابولي
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استعاد إنتر ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، بعد فوزه بثلاثية مقابل هدف على نابولي في المباراة التي جمعت بينهم، أمس الإثنين 6/1/2020، ضمن مبارايات الجولة الـ18.

خسارة نابولي

وخسر نابولي في مباراته أمام إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة ليلة أمس، على ملعب "سان باولو".

نابولي في المركز الـ8

وتجمد رصيد فريق نابولي عند النقة الـ24، بعد هزيمته أمام إنتر ميلان، ويبقى في المركز الـ8 من ترتيب الدوري الإيطالي.

الفوز على نابولي

ويتصدر فريق إنتر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز، بعد تغلبه على فريق نابولي ووصوله إلى النقطة 45، ليتساوى مع اليوفي بنفس عدد النقاط، ولكن يزيد عنه في الأهداف.

لوكاكو يحرز في نابولي

وأحرز لوكاكو مهاجم إنتر، الهدف الأول في شباك نابولي الإيطالي، بمجهود فردي، بعدما قطع الكرة، وتوجه لشباك الخصم وسددها، في الدقيقة الـ14 من زمن الشوط الأول.

الهدف الثاني في شباك نابولي

وأضاف الهدف الثاني لإنتر في مرمى نابولي لوكاكو أيضًا، في الدقيقة الـ33 من نفس الشوط، إثر تصويبة قوية غالطت الحارس.

نابولي يقلص الفارق

ولم ينجح نابولي في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، واكتفى بتقليص الفارق، إلى هدفين لهدف، قبل أن تزداد الأمور سوءً بهدف إنتر الثالث في مرماه، بالدقيقة الـ62 من عمر الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بهذه النتيجة.


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