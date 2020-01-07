وزير الخارجية البريطاني يتحدث عن الحرب القادمة: ستكون مدمرة

أبدى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، قلقه من اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، منبهًا إلى أنها ستكون مدمرة.

وقال دومينيك راب، اليوم الثلاثاء، في تصريحات صحفية: "مبعث قلقنا هو أنه لو اندلعت حرب فستكون مدمرة للغاية"، مضيقاً نتطلع لنزع فتيل التوترات مع إيران.

وأشار دومينيك راب، إلى ضرورة إيجاد مسار دبلوماسي بخصوص إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، في وقت سابق، أن راب سيسافر إلى بروكسل، الثلاثاء، لإجراء مناقشات مع ألمانيا وفرنسا بشأن الأزمة الناتجة عن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ومنذ اغتيال سليماني، تصاعدت حدة التهديدات بين واشنطن وطهران، ففي حين هدد مسؤولون إيرانيون سياسيون وعسكريون باستهداف المصالح والقوات الأميركية في المنطقة، أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أكثر من مرة أن أي رد إيراني سيقابل بضربة ساحقة لم تشهد إيران مثلها من قبل.