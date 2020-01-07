خطوة جديدة.. باريس سان جيرمان يقطع الطريق على برشلونة في صفقة نيمار

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم الثلاثاء أن باريس سان جيرمان يرغب في قطع الطريق على برشلونة الإسباني في صفقة من العيار الثقيل.





وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن باريس سان جيرمان يرغب في تجديد عقد نيمار دا سيلفا لفترة طويلة لحاجة الفريق له.





في ظل تكهن الكثيرون سواء في برشلونة أو البرازيل بإمكانية عودة نيمار للعب بجوار لويس سواريز وميسي في الفريق الكاتالوني، إلا أن الصحيفة أشارت إلى تخطيط الفريق الباريسي لتجديد عقد مهاجمه البرازيلي.





وأشارت الصحيفة إلى أن موقف نيمار تجاه النادي منذ سفره إلى البرازيل لقضاء عطلة أعياد الميلاد، وطموح النادي لتقديم نتائج جيدة في دوري أبطال أوروبا، يؤكدا إمكانية استمرار النجم البرازيلي في نادي العاصمة الفرنسية، الذي يتفاوض أيضاً مع نجمه الشاب كيليان مبابي لتجديد عقده.





يذكر أن كل من النجم البرازيلي، والنادي بدآ عام 2020، بشكل جيد، وعلاقة طيبة، وأظهرا ذلك من خلال العديد من الرسائل.





واختتم: "سأبذل كل جهدي داخل الملعب ليفوز سان جيرمان، وكانت إحدى الرسائل التي تظهر العلاقة الطيبة".



