"المتفائل" يختتم عروضه على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية

و"المتفائل" من العروض المسرحية المتميزة التى قدمها البيت الفنى للمسرح مؤخرا فى أكثر من موسم على المسرح القومى، وحققت خلالها نجاحا جماهيريا كبيرا.





المسرحية مأخوذه عن رواية "كانديد" وهى رواية فلسفية خيالية من أشهر روايات الأديب الفرنسى فولتير.





وتدور أحداثها فى قالب كوميدى حول شخص حارب كافة أشكال الأمراض الموجودة فى مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة "المتفائل"، العمل بطولة الفنان الكوميدى سامح حسين، وحنان عادل، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، زكريا معروف، مصطفى سامى، سمير عامر، طارق راغب، إعداد وإخراج إسلام إمام.