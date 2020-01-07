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الكأس يقترب من قيادة الرجاء عقب استقالة أحمد ساري

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:21 م
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أحمد ساري
أحمد ساري
أحمد تيتو
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تقدم أحمد ساري المدير الفني للرجاء بإعتذارة عن تكملة المشوار مع فريق الرجاء بدون توضيح أي أسباب بعد تولية المسئولية الفنية خلفا لهاني العقبي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة نادي الرجاء برئاسة سعد صندوق إجتماعا طارئا لقبول الإستقالة والبحث عن البديل، وترددت أنباء عن إقتراب أحمد الكاس من تولي المسئولية الفنية للفريق إستعدادا لمباراة أبو قير في إنطلاقة الدور الثاني.

يذكر أن مجلس إدارة نادي الرجاء المطروحي برئاسة سعد صندوق نجح في إبرام 4 صفقات الفريق حتي الأن في فترة الإنتقالات الشتوية حيث نجح في التعاقد مع جون سيلا لاعب الحرية المطروحي ،وكريم خميس لاعب الداخلية ، ووائل فراج لاعب الداخلية ، وعبد الحميد سامي لاعب القناة.

نادي الرجاء نجح في الحصول علي 16نقطة بعد إنتهاء مباريات الدور الأول لمباريات المجموعة الثالثة لدوري القسم الثاني محتلا بهم الخامس بعد فوز في4 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 3.

نجح لاعبية في إحراز 14 هدف في الجولات العشرة ومني مرماة ب14 هدف .

وبرز أكثر من لاعب مع الرجاء حتي الان أبرزهم إبراهيم رخا، وحمبوزو، وأكثم سمير، وإسلام جمارك، وسعيد أحمد.

وكان قد تنازل الفريق المطروحي علي خدمات اللاعب إسلام جابر ظهر اليوم لصالح فريق الداخلية ليتبقي في قائمة الفريق 24 لاعب وهم :عمرو شعبان، وإبراهيم عيسي، ومحمد الموجي لحراسة المرمي، وسعيد أحمد، ومحمد إسماعيل، ومحمد باستن، وأمير صابر، وهشام صلاح، وأحمد إسماعيل، وحمد علي، وإبراهيم جمال، ومحمود قرني، وبلال جمال، وعبد الرحمن بودي، وغريب ياسر، وأكثم سمير، وإبراهيم رخا، ورزق عبد الحليم، وخالد أبو زيادة، ومحمد حمبوزو، وعزت جمال، ومحمود عبد العاطي، وإسلام جمارك، وعبد الرحمن السويسي .
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