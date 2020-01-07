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الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:20 م
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وليد سليمان
وليد سليمان
محمد الصو
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دخل مسؤولو نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، في مفاوضات جادة مع وليد سليمان نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من أجل الحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتواصل عدد من أعضاء نادي الزمالك وعلى رأسهم أمير مرتضى مدير الكرة، مع وليد سليمان نجم الفريق الأحمر، من أجل إقناعه بارتداء القميص الأبيض، مع تلبية كل شروطه دون أي تنازلات.

وأبدى وليد سليمان، رفضه التام وقدم شكره لمسؤولي القلعة البيضاء بسبب الاهتمام بخدماته، متمسكًا بالتواجد داخل النادي الأهلي، حتى يحين موعد إعتزاله كرة القدم، مؤكدًا على سعادته داخل الجدران الحمراء وأنه لن يكون له أي دور في البيت الأبيض.

وجاءت محاولة الزمالك، لرغبتهم في تكرار سيناريو عبدالله السعيد لاعب الأهلي السابق وبيراميدز سبورت الحالي، والذي وقع على عقود إنتقاله للفارس الأبيض قبل تراجعه.

وينتهي تعاقد وليد سليمان مع الأهلي، بنهاية الموسم الجاري، إلا أن هناك محاولات من مسؤولي القلعة الحمراء لتجديد عقد اللاعب خلال جلسة تجمعه مع إدارة الكرة عقب مواجهة بلاتينيوم ستارز بدوري الأبطال الإفريقي.

ويسعى مسؤولو الزمالك، لخطف أحد كبار النادي الأهلي والتوقيع معه، ردًا على تعاقد الأحمر مع محمود عبدالمنعم كهربا، خلال الشتاء الجاري.

وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا قادمًا من أفيس البرتغالي، لمدة أربع مواسم ونصف في صفقة انتقال حر بالانتقالات الشتوية الجارية.
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