شيرين رضا : انتظروا فيلمى الجديد "رأس السنة" .. وجزءا ثالثا من "الفيل الأزرق"

قالت الفنانة شيرين رضا، إن هناك خطة لطرح فيلم "رأس السنة" خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الفيلم عمل بسيط ليس من نوعية الأكشن أو الغموض.





وأعربت شيرين عن سعادتها بالمشاركة فى الفيلم الذى يتحدث عن تلاقى مجموعة من الأشخاص فى ليلة رأس السنة ضمن تركيبة فنية تم تقديمها من قبل كثيرا، لكن "رأس السنة" لا يحمل أية نوعيات من الأكشن أو الغموض التى حملتها الأفلام التى تنتمى للنوعية نفسها.





وتدور أحداث فيلم "رأس السنة" بين عالم اﻷثرياء داخل إحدى المنتجعات القريبة من مدينة الغردقة، حيث يتعرض أبطال العمل للعديد من المواقف الصعبة عندما يلتقون معا.





ويشارك فى بطولة الفيلم محمد ممدوح، وإياد نصار، وإنجى المقدم، وكوكبة من النجوم، ومن تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر.





وأكدت شيرين رضا أنها تهتم حاليا بالحضور السينمائى والعمل أكثر بهذه المنطقة، رافضة النظر للسينما على أنها مجرد إيرادات فقط.





وأضافت أن أهم ما يجب أن تحمله السينما هو اللغة الفنية والرسالة التى يحتويها العمل، وينشغل فريق العمل كله بها من أجل توصيل هذه الرسالة للجمهور، ورأت أن الإيرادات ليست هى السبب الوحيد لنجاح أية تجربة سينمائية جديدة.





وأكدت شيرين رضا وجود جزء ثالث من فيلم "الفيل الأزرق"، الذى حقق نجاحاً كبيراً بجزئيه الأول والثاني، ولكنها تعتقد أنه لم يتم البدء فى كتابته من الكاتب أحمد مراد لافتة إلى أنها لا تعرف إن كانت شخصية "ديجا" التى جسدتها فى الفيلم ستكمل مشوارها مع الشخصيات الأخرى الموجودة فى العمل من عدمه.