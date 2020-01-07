بعد وفاته اليوم.. سجل ذهبي للراحل خميس العويران مع المنتخب السعودي والهلال

رحل اللاعب خميس العويران نجم المنتخب السعودي السابق، وفرقي الهلال السعودي والاتحاد، صباح اليوم الثلاثاء 7/1/2020، عن عمر ناهز الـ46 بعد صراع مع المرض.





وفاة خميس العويران





وأحدث خبر وفاة النجم خميس العويران، صدمة كبيرة، لدى الجماهير السعودية والعربية، التي عشقت اللاعب، خلال مسيرته الكبيرة في عالم كرة القدم.





بداية مرض خميس العويران





تعرض خميس العويران لوعكة صحية وتعب مفاجئ، منذ عام تقريباً، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى لإجراء التحاليل والأشعات اللازمة، وبعد إجراء الفحص تبين إصابته بورم يستلزم تدخل جراحي سريع.





رحيل خميس العويران





وأجرى خميس العويران العملية الجراحية الدقيقة، في مدينة الملك فهد الطبية بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى قبل عام، وبعدها تدهورت حالته، حتى رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض الذي ألم به، منذ فترة قريبة، ليرحل في عمر الـ46 عام.





مشوار خميس العويران





قضى خميس العويران مشواره الكروى مع فريقى الاتحاد والهلال، وكان يلعب فى مركز خط الوسط داخل الملعب.





خميس العويران وسعيد





تربطه صلة قرابة مع أسطورة الكرة السعودية، سعيد العويران، نجم نادي الشباب السابق، فهو ابن عمه.





مشاركة خميس العويران مع الهلال





شارك اللاعب خميس العويران مع فريق الهلال السعودى في الفترة من 1987 حتى 2001، وارتدى قميص اتحاد جدة من 2001 وحتى 2007.





إنجازات وألقاب خميس العويران





توج خميس العويران مع فريق الهلال السعودى بـ26 لقباً أبرزهم الدورى السعودى للمحترفين مواسم 1988 و1990 و1996 و1998، وحقق كأس خادم الحرمين الشريفين نسخة 1989، إضافة إلى كأس العرب للأندية الأبطال نسختى 1994 و1995، دوري أبطال أسيا 1991 و2000، كأس السوبر الأسيوي عامى 1997 و2000 وكأس السوبر المصري السعودي عام 2001.





خميس العويران في اتحاد جدة





انضم العويران اتحاد جدة السعودى فى 2007، وسجل تاريخاً مميزاً مع "النمور"، حيث حصل على الدوري السعودي للمحترفين عامى 2001 و2003 و2007، كأس ولى العهد السعودي 2001 و2004، دورى أبطال أسيا عامى 2004 و2005، كأس العرب للأندية الأبطال 2005، وكأس السوبر المصري السعودي 2003.





خميس العويران مع المنتخب السعودي





لعب خميس العويران بقميص المنتخب السعودي الأول، لمدة عشرة أعوام بين عامي 1994 و2004، وشارك في منافسات كأس العالم نسختى 1998 و2002، وظهر مع المنتخب الأوليمبي السعودي، في دورة الألعاب الأوليمبية عام 1996 التي أقيمت في أتلانتا.





سجل ذهبي للنجم خميس العويران





وبرحيل خميس العويران تسقط ورقة من أهم ورقات المنتخب السعودي، الذين شاركوا في منافسات كأس العالم مرتين، في إنجاز مميز للاعب عربي.







