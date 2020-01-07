Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد وفاته اليوم.. سجل ذهبي للراحل خميس العويران مع المنتخب السعودي والهلال

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:10 م
Advertisements
خميس العويران
خميس العويران
Advertisements
رحل اللاعب خميس العويران نجم المنتخب السعودي السابق، وفرقي الهلال السعودي والاتحاد، صباح اليوم الثلاثاء 7/1/2020، عن عمر ناهز الـ46 بعد صراع مع المرض.

وفاة خميس العويران

وأحدث خبر وفاة النجم خميس العويران، صدمة كبيرة، لدى الجماهير السعودية والعربية، التي عشقت اللاعب، خلال مسيرته الكبيرة في عالم كرة القدم.

بداية مرض خميس العويران

تعرض خميس العويران لوعكة صحية وتعب مفاجئ، منذ عام تقريباً، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى لإجراء التحاليل والأشعات اللازمة، وبعد إجراء الفحص تبين إصابته بورم يستلزم تدخل جراحي سريع.

رحيل خميس العويران

وأجرى خميس العويران العملية الجراحية الدقيقة، في مدينة الملك فهد الطبية بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى قبل عام، وبعدها تدهورت حالته، حتى رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد صراع مع المرض الذي ألم به، منذ فترة قريبة، ليرحل في عمر الـ46 عام.

مشوار خميس العويران

قضى خميس العويران مشواره الكروى مع فريقى الاتحاد والهلال، وكان يلعب فى مركز خط الوسط داخل الملعب.

خميس العويران وسعيد

تربطه صلة قرابة مع  أسطورة الكرة السعودية، سعيد العويران، نجم نادي الشباب السابق، فهو ابن عمه.

مشاركة خميس العويران مع الهلال

شارك اللاعب خميس العويران مع فريق الهلال السعودى في الفترة من 1987 حتى 2001، وارتدى قميص اتحاد جدة من 2001 وحتى 2007. 

إنجازات وألقاب خميس العويران

توج خميس العويران مع فريق الهلال السعودى بـ26 لقباً أبرزهم الدورى السعودى للمحترفين مواسم 1988 و1990 و1996 و1998، وحقق كأس خادم الحرمين الشريفين نسخة 1989، إضافة إلى كأس العرب للأندية الأبطال نسختى 1994 و1995، دوري أبطال أسيا 1991 و2000، كأس السوبر الأسيوي عامى 1997 و2000 وكأس السوبر المصري السعودي عام 2001.

خميس العويران في اتحاد جدة

انضم العويران اتحاد جدة السعودى فى 2007، وسجل تاريخاً مميزاً مع "النمور"، حيث حصل على الدوري السعودي للمحترفين عامى 2001 و2003 و2007، كأس ولى العهد السعودي 2001 و2004، دورى أبطال أسيا عامى 2004 و2005، كأس العرب للأندية الأبطال 2005، وكأس السوبر المصري السعودي 2003.

خميس العويران مع المنتخب السعودي

لعب خميس العويران بقميص المنتخب السعودي الأول، لمدة عشرة أعوام بين عامي 1994 و2004، وشارك في منافسات كأس العالم نسختى 1998 و2002، وظهر مع المنتخب الأوليمبي السعودي، في دورة الألعاب الأوليمبية عام 1996 التي أقيمت في أتلانتا.

سجل ذهبي للنجم خميس العويران

وبرحيل خميس العويران تسقط ورقة من أهم ورقات المنتخب السعودي، الذين شاركوا في منافسات كأس العالم مرتين، في إنجاز مميز للاعب عربي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة نجم المتخب السعودي وفاة خميس العويران منتخب السعودية سعيد العويران خميس العويران

أخبار تهمك

قرار جديد بشأن فنانة شهيرة بعد منعها من السفر

منذ حوالي 11 ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ يوم

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

منذ حوالي 9 ساعات

خطوة جديدة.. باريس سان جيرمان يقطع الطريق على برشلونة في صفقة نيمار

منذ 40 دقيقة

مفاجأة في حادث اقتحام منزل نانسي عجرم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أسرة قتيل زوج نانسي عجرم تُفجر مفاجأة غير متوقعة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أحمد موسى يدخل ترشيحات الأهلي في الصفقة الثانية

منذ حوالي 5 ساعات

4 أسباب تجبر محمد صلاح على الغياب عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ أقل من ساعة

فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لكأس السوبر الإسباني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ يوم

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 19 ساعة

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

محمد الشلهوب يفجر مفاجأة لجماهير الهلال

بأوامر ملكية.. علاج "خميس العويران" في الخارج على نفقة الدولة

فيلانويفا يوجه رسالة لجماهير اتحاد جدة بسبب مستواه

الهلال يضم صفقة الموسم

مونديال الأندية ينقذ كريستيان جروس

حصاد الكرة السعودية 2019| الأخضر بلا بطولات.. والهلال يثأر للعرب في دوري أبطال آسيا

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:20 م

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

10:11 ص

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

08:17 م

عاجل.. أحمد موسى يدخل ترشيحات الأهلي في الصفقة الثانية

09:30 ص

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

11:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status