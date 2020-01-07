فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لكأس السوبر الإسباني

‫أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، قائمة فريقه التي ستسافر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني.‬



‫وغاب عن قائمة الفريق الكتالوني كلًا من الحارس تير شتيجين وعثمان ديمبلي وأرثور بسبب الإصابة.‬



‫وضمت قائمة برشلونة كلًا من :-‬



‫سيميدو - بيكيه - راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - توديبو - لويس سواريز - ليونيل ميسي - نيتو - لينجليت - موسى واجيه - أنطوان جريزمان - جوردي ألبا - سيرجي روبيرتو - فرانكي دي يونج - أرتورو فيدال - صامويل أومتيتي. إيناكي بينا - كارليس بيريز - بيكويه بويج - كولادو - أنسو فاتي - أروخو - أرنول تيناس. ‬