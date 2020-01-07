Advertisements
Advertisements
Advertisements

خيسوس يكشف ضياع صفقة الموسم من الهلال

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:11 م
Advertisements
خيسوس
خيسوس
أميرة فطيم
Advertisements


كشف البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي فلامنجو البرازيلي حاليا، ومدرب الهلال السعودي سابقا، عن رفض نجم فريق بنفيكا الانتقال إلى صفوف الزعيم.

وقال خيسوس في تصريحات لصحيفة "desporto" البرتغالية: "سعيت لضم نجم خط وسط بنفيكا أندرياس ساماريس، إلى فريق الهلال، خلال فترة تدريبي للفريق، لأن ساماريس يمتلك قدرات عالية للغاية، وكان في إمكانه تقديم إضافة قوية للهلال".

وأوضح خيسوس: "اللاعب قال لي عندما عرضت عليه الانتقال إلى الهلال؛ لن أذهب إلى هناك.. أرغب في البقاء مع بنفيكا".

يذكر أن خيسوس تولى قيادة الفريق الأول للكرة بنادي الهلال عام 2018، قبل أن يغادر الفريق في يناير 2019.

جدير بالذكر أن الهلال، حاول ضم اللاعب الذي يجيد المشاركة في مركز خط الوسط الارتكاز، في ميركاتو الصيف لعام 2018.

وكانت إدارة نادي الهلال قد قدمت عرضا رسميا بقيمة 5 ملايين يورو بقيمة 5 ملايين يورو لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ يوم

مفاجأة في حادث اقتحام منزل نانسي عجرم

منذ حوالي 12 ساعة

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ يوم

فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لكأس السوبر الإسباني

منذ أقل من ساعة

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

4 أسباب تجبر محمد صلاح على الغياب عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أسرة قتيل زوج نانسي عجرم تُفجر مفاجأة غير متوقعة

منذ حوالي 5 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

خطوة جديدة.. باريس سان جيرمان يقطع الطريق على برشلونة في صفقة نيمار

منذ 37 دقيقة

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

منذ حوالي 9 ساعات

قرار جديد بشأن فنانة شهيرة بعد منعها من السفر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أحمد موسى يدخل ترشيحات الأهلي في الصفقة الثانية

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:20 م

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

10:11 ص

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

08:17 م

عاجل.. أحمد موسى يدخل ترشيحات الأهلي في الصفقة الثانية

09:30 ص

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

11:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status