مشاهدة لايف مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مانشستر مجانا بدون تقطيع

يأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة، أما مانشستر يونايتد ففي المركز الخامس برصيد 31 نقطة.





موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية

تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و23:00 بتوقيت مكة المكرمة و20:00 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية

تقام المباراة على ملعب أولد ترافورد

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية

تذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2 وMatch Football 1 وSky Sports Football UK.

معلق مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية

يعلق على المباراة المصري علي محمد علي.









توقع مدرب مانشستر سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا أن يعتمد نظيره في مانشستر يونايتد النرويجي أولي غونار سولسكاير الخطة ذاتها التي انتهجها خلال لقائهما في الدوري المحلي الشهر الماضي، عندما يتواجهان على ملعب «أولد ترافورد» اليوم في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم.

وخرج يونايتد فائزا 2 - 1 في مواجهة الدوري المحلي في عقر دار سيتي بملعب الاتحاد في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ حيث اعتمد «الشياطين الحمر» على الهجمات المرتدة السريعة لثلاثي الهجوم المؤلف من الفرنسي أنطوني مارسيال، والويلزي دانيال جيمس، وماركوس راشفورد.