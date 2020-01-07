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رابط مشاهدة حفل جائزة افضل لاعب في افريقيا 2019.. Mohamed Salah بث مباشر "On Sport"

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:06 م
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بوابة الفجر
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حفل أفضل لاعب في إفريقيا بث مباشر القنوات الناقلة لحفل أفضل لاعب في إفريقيا بث مباشر يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019 الثلاثاء 7/1/2020، حيث تشهد مدينة الغردقة في مساء يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020 إحدى أهم الأحداث السنوية على الإطلاق المنظمة من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، من خلال إقامة فعاليات حفل جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، حيث يُصارع النجم المصري محمد صلاح من أجل الفوز بالجائزة للعام الثالث على التوالي في إنجاز تاريخي.

وتُنقل مباراة حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019 بث مباشر اليوم عبر الإنترنت لنقل المباريات، ويطمح الشعب المصري بأكمله في مشاهدة فخر العرب محمد صلاح وهو يفوز بجائزة أفضل لاعب من جديد للمرة الثالثة على التوالي، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد حفل أفضل لاعب في إفريقيا والقنوات الناقلة لمراسم الحفل المقرر إقامته في مدينة الغردقة على الأراضي المصرية.

موعد حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019 الثلاثاء: والقنوات الناقلة لحفل أفضل لاعب في إفريقيا بث مباشر
رابط مشاهدة حفل أفضل لاعب في إفريقيا 2019 بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مراسم حفل جوائز الأفضل المنظمة من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2020 في مدينة الغردقة على الأراضي المصرية، وسوف تنطلق فعاليات وأحداث الحفل في يوم الثلاثاء، في تمام الساعة:

العاشرة مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
الحادية عشر مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
التاسعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.


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