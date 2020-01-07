Advertisements
Advertisements
Advertisements

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش مانشستر NOW

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:05 م
Advertisements
مشاهدة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث
مشاهدة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث
الفجر الرياضي
Advertisements
سيفتقد مانشستر سيتي لخدمات الثنائي ليروي ساني وإيميريك لابورت للإصابة، على الرغم أن الفرنسي شارك في جزء من التدريبات الكاملة هذا الأسبوع، ولكنه لن يشارك في أي لقاء حتى تكتمل لياقته البدنية.

من المتوقع أن يعتمد بيب جوارديولا على طريقته المعتادة 4/3/3 مع الدفع بالتشكيلة الأساسية، بعد أن قام المدرب الإسباني بمنح الفرصة للبدلاء في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ضد بورت فالي.

التشكيل | 4-3-3

كلاوديو برافو
بنيامين ميندي - إيريك جارسيا - فيرناندينيو - كايل والكر
كيفين دي بروينة - رودري - إلكاي جاندوجان
رحيم سترلينج - جابرييل خيسوس - رياض محرز
يستضيف ملعب أولد ترافورد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة «كأس كارباو» والتي تعد مباراة الذهاب.

أخر مباراة لمانشستر يونايتد كانت في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد فريق ولفرهامبتون وانتهت بالتعادل سلبيًا، وآخر مواجهة بالدوري الإنجليزي الممتاز كانت ضد آرسنال وانتهت نتيجة 2-0 للمدفعجية.

أما مانشستر سيتي فآخر مباراة خاضها كانت أمام بورت فايل بكأس الاتحاد الإنجليزي وفاز فيها بنتيجة 4-1، أما في الدوري الإنجليزي في أخر مباراة فاز على إيفرتون بنتيجة 2-1، «السيتي» صعد إلى دور نصف النهائي في كأس كاراباو بعد الفوز أكسفورد يونايتد بنتيجة 3-1.

يأتي فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 نقطة، أما مانشستر يونايتد ففي المركز الخامس برصيد 31 نقطة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية
تقام المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و23:00 بتوقيت مكة المكرمة و20:00 بتوقيت جرينتش.
ملعب مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية
تقام المباراة على ملعب أولد ترافورد
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية
تذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 2 وMatch Football 1 وSky Sports Football UK.
معلق مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهدة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مشاهدة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ يوم

4 أسباب تجبر محمد صلاح على الغياب عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

خطوة جديدة.. باريس سان جيرمان يقطع الطريق على برشلونة في صفقة نيمار

منذ 39 دقيقة

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 19 ساعة

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أحمد موسى يدخل ترشيحات الأهلي في الصفقة الثانية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

منذ حوالي 9 ساعات

فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لكأس السوبر الإسباني

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في حادث اقتحام منزل نانسي عجرم

منذ حوالي 12 ساعة

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

قرار جديد بشأن فنانة شهيرة بعد منعها من السفر

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ يوم

عاجل.. أسرة قتيل زوج نانسي عجرم تُفجر مفاجأة غير متوقعة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

رابط «يلا شوت» Chelsea مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش تشيلسي اليوم NOW

«كورة NOW» مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وكولشستر يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم مانشستر يو

«كورة لايف» TODAY مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورت فايل بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش PLUS بدون تقطيع NOW

أهداف مباراة - مانشستر سيتي 4 × 1 بورت فايل | كأس الإتحاد الإنجليزي

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بكأس الرابطة الإنجليزيه وموعد المباراة

بث مباشر| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية manchester united vs manchester city

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:20 م

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

10:11 ص

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

08:17 م

عاجل.. أحمد موسى يدخل ترشيحات الأهلي في الصفقة الثانية

09:30 ص

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

11:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status