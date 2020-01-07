Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ البحيرة يهنئ الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد (صور)

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 01:06 م
Advertisements
بوابة الفجر
إسلام أمين
Advertisements
قدم اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، التهنئة بعيد القيامة المجيد لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وللإخوة المسيحين بمقر المطرانية بدمنهور، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية وقيادات الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ وحشد من مواطني المحافظة.

وأكد محافظ البحيرة، أن شعب مصر نسيج واحد وأمة واحدة وأعيادنا الدينية الاسلامية والمسيحية نفرح بها جميعا وان الاديان السماوية جاءت لتعلى الجوانب الروحانية التى تدعوا للحب والسلام فعنوان الدين المسيحى المحبة وعنوان الاسلام الرحمة وان مصر مهد الحضارات والاديان.

كما أكد أن روح المحبة والإخاء التي تجمع بين فئات الشعب المصري فى نسيج واحد ينعكس أثره على الاستقرار والأمن وتنفيذ الخطط التنموية التي تتطلب تضافر كافة الجهود للإسراع فى إنجاز الأعمال والنهوض بمصر إلى آفاق التقدم والازدهار.

وأعرب محافظ البحيرة عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى أقباط مصر عامة وأقباط محافظة البحيرة خاصة بعيد الميلاد المجيد، كما أرسل تهنئته لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكافة أعضاء المجمع المقدس وجميع الاخوة المسيحين بعيد الميلاد المجيد متمنيا لهم ولمصرنا الغالية دوام الافراح والاعياد والسعادة والتقدم، مؤكدا أن شعب البحيرة كله يقدم التهنئة بعيد الميلاد لإخواننا ونحمل جميعا حب واحترام الآخر، مشيرا أن نيافة الانبا باخوميوس قيمة وقامة لنا جميعا واننا جميعا على قلب رجل واحد خلف بلدنا وقائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحيا مصر برجالها ورموزها وشعبها الواعى العظيم.

وفي كلمته نقل نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، تهنئة المجمع المقدس وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية لشعب محافظة البحيرة، منشدا والحضور احنا انهاردة فرحنين كلنا فرحنين، ومشيدا بروح المحبة والسلام التى تجمعنا جميعا فنسعى جميعا إلى محبة الله وحب الوطن.

وأكد "باخوميوس" على الجهود الكبيرة التى تشهدها المحافظة للتطوير والبناء والتنمية برعاية المحافظ، مشيرا أننا جميعا مصريون تجمعنا الوحدة الوطنية وحقوق الإنسان والمواطنة لذا تحيا مصر أصبح شعار نعيشه وواقع يجمعنا دائمًا في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يصارع الزمن لوضع مصر بسواعد وعقول أبنائها في مكانها اللائق بين الشعوب، متمنيا كل الأمن والسلام لمصر والوطن العربي.

وفي نهاية كلمته بعث نيافته برسالة تهنئة وتأييد للرئيس الذى يقود مسيرة السلام بكل ربوع الوطن العربي ونؤيده في كافة قراراته.
محافظ البحيرة يهنئ الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد (صور)
محافظ البحيرة يهنئ الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد (صور)
محافظ البحيرة يهنئ الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد (صور)
محافظ البحيرة يهنئ الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد (صور)
محافظ البحيرة يهنئ الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد (صور)
محافظ البحيرة يهنئ الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد (صور)
محافظ البحيرة يهنئ الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد (صور)
محافظ البحيرة يهنئ الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد (صور)
محافظ البحيرة يهنئ الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد (صور)
محافظ البحيرة يهنئ الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد (صور)
محافظ البحيرة يهنئ الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد (صور)
محافظ البحيرة يهنئ الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد (صور)
محافظ البحيرة يهنئ الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد (صور)
محافظ البحيرة يهنئ الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد (صور)
محافظ البحيرة يهنئ الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد (صور)
محافظ البحيرة يهنئ الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد (صور)
محافظ البحيرة يهنئ الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد (صور)
محافظ البحيرة يهنئ الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وحدة الوطن مصر محافظةالبحيرة اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

منذ حوالي 9 ساعات

4 أسباب تجبر محمد صلاح على الغياب عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ يوم

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

منذ ساعة الا ربع

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ يوم

فالفيردي يعلن قائمة برشلونة لكأس السوبر الإسباني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أحمد موسى يدخل ترشيحات الأهلي في الصفقة الثانية

منذ حوالي 5 ساعات

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 19 ساعة

قرار جديد بشأن فنانة شهيرة بعد منعها من السفر

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة في حادث اقتحام منزل نانسي عجرم

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أسرة قتيل زوج نانسي عجرم تُفجر مفاجأة غير متوقعة

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة جديدة.. باريس سان جيرمان يقطع الطريق على برشلونة في صفقة نيمار

منذ 38 دقيقة

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يفتتح مدرسة الكرمة بدمنهور (صور)

محافظ البحيرة ومدير الأمن يهنئان الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد المجيد (صور)

الأنبا باخوميوس: لقاء الوحدة الوطنية يعكس قيم المحبة والتآزر بيننا (صور)

محافظ البحيرة ومدير الأمن يهنئان راعي الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد (صور)

الأنبا باخوميوس: تبادل التهاني في المناسبات تعكس روح الحب والأخوة بين عنصري الأمة مسلميها ومسيحيها (صور)

محافظ البحيرة ونائب مدير الأمن يهنئان الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد المجيد (صور)

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
01:20 م

الزمالك يفاوض وليد سليمان.. اعرف رد "حاوي" الأهلي

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

10:11 ص

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

08:17 م

عاجل.. أحمد موسى يدخل ترشيحات الأهلي في الصفقة الثانية

09:30 ص

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

11:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status