محافظ البحيرة يهنئ الأنبا باخوميوس بعيد الميلاد (صور)

قدم اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، التهنئة بعيد القيامة المجيد لنيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية وللإخوة المسيحين بمقر المطرانية بدمنهور، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والأمنية والعسكرية وقيادات الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ وحشد من مواطني المحافظة.



وأكد محافظ البحيرة، أن شعب مصر نسيج واحد وأمة واحدة وأعيادنا الدينية الاسلامية والمسيحية نفرح بها جميعا وان الاديان السماوية جاءت لتعلى الجوانب الروحانية التى تدعوا للحب والسلام فعنوان الدين المسيحى المحبة وعنوان الاسلام الرحمة وان مصر مهد الحضارات والاديان.



كما أكد أن روح المحبة والإخاء التي تجمع بين فئات الشعب المصري فى نسيج واحد ينعكس أثره على الاستقرار والأمن وتنفيذ الخطط التنموية التي تتطلب تضافر كافة الجهود للإسراع فى إنجاز الأعمال والنهوض بمصر إلى آفاق التقدم والازدهار.



وأعرب محافظ البحيرة عن خالص التهاني وأطيب الأمنيات إلى أقباط مصر عامة وأقباط محافظة البحيرة خاصة بعيد الميلاد المجيد، كما أرسل تهنئته لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكافة أعضاء المجمع المقدس وجميع الاخوة المسيحين بعيد الميلاد المجيد متمنيا لهم ولمصرنا الغالية دوام الافراح والاعياد والسعادة والتقدم، مؤكدا أن شعب البحيرة كله يقدم التهنئة بعيد الميلاد لإخواننا ونحمل جميعا حب واحترام الآخر، مشيرا أن نيافة الانبا باخوميوس قيمة وقامة لنا جميعا واننا جميعا على قلب رجل واحد خلف بلدنا وقائدنا الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحيا مصر برجالها ورموزها وشعبها الواعى العظيم.



وفي كلمته نقل نيافة الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، تهنئة المجمع المقدس وعلى رأسهم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية لشعب محافظة البحيرة، منشدا والحضور احنا انهاردة فرحنين كلنا فرحنين، ومشيدا بروح المحبة والسلام التى تجمعنا جميعا فنسعى جميعا إلى محبة الله وحب الوطن.



وأكد "باخوميوس" على الجهود الكبيرة التى تشهدها المحافظة للتطوير والبناء والتنمية برعاية المحافظ، مشيرا أننا جميعا مصريون تجمعنا الوحدة الوطنية وحقوق الإنسان والمواطنة لذا تحيا مصر أصبح شعار نعيشه وواقع يجمعنا دائمًا في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يصارع الزمن لوضع مصر بسواعد وعقول أبنائها في مكانها اللائق بين الشعوب، متمنيا كل الأمن والسلام لمصر والوطن العربي.



وفي نهاية كلمته بعث نيافته برسالة تهنئة وتأييد للرئيس الذى يقود مسيرة السلام بكل ربوع الوطن العربي ونؤيده في كافة قراراته.