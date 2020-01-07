



الرابط الرسمي لحساب المواطن | الإستعلام عن موعد ايداع الدفعة 26 من حساب المواطن 1441 لكافة المستفيدين والدفعة 27









بدأت محركات البحث تشير إلى كون العديد من السعوديين وخاصة الدفعة رقم 26، وبدأت الكثير من الشائعات تنتشر بخصوص هذا الأمر، مما جعل الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تقوم بوضع حد لهذه الشائعات وتقوم بالإجابة على أسئلة المواطنين المختلفة.





موعد صرف الدفعة 26 من حساب المواطن

أكدت الحكومة في المملكة العربية السعودية أنه من المعتاد صرف حساب المواطن في يوم 10 من كل شهر، ما دام ليس هناك أي عائق للصرف في هذا اليوم، ولكن إن صادف أن يكون موعد صرف حساب المواطن في يوم عطلة رسمية للدولة، فيمكن أن يتم الصرف قبل اليوم أو بعده بيوم.





جدير بالذكر أن الصفحة الرسمية لحساب المواطن على الفيس بوك أكدت على أن يوم 9 يناير 2020 هو الموعد المحدد هذا الشهر لكي يتم من خلاله صرف حساب المواطن، ويرجع ذلك إلى كون يوم 10 هو يوافق يوم الجمعة، وهو عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية.





رابط الإستعلام عن الدفعة 26 وموعد الدفعة 27 من حساب المواطن

قامت المملكة بعمل حساب المواطن من أجل مساعدة المواطنين في حياتهم، وهناك العديد من الشروط التي يجب توافرها في المواطن حتى يتم قبوله من ضمن المستفيدين في حساب بنك المواطن، وفي خلال ساعات سوف يتم إيداع جميع الحسابات في البنوك، ويتم الاستعلام عبر الرابط التالي خلال الرابط الرسمي لحساب المواطن كل ما على المستحقين لحساب المواطن هو أن يقوموا بالذهاب إلى أقرب بنك، فقط برقم الهوية، والحصول على الحساب.





أخبار الدفعة 27 من حساب المواطن 1441

أعلنت المملكة عن بدء التسجيل في حساب المواطن للدفعة الجديدة 27، ولا بد من توافر الشروط حتى يتم قبول هذه الدفعة، ولكي تحصل على كل مستحقاتك، فيتم وضع حالة الأب في الاعتبار، وعدد الأسرة أيضًا، بالإضافة إلى كون الفرد ليس لديه أي شيء من الممتلكات لكي يتم الاعتماد عليها، فرب الأسرة فقير، أو من طبقة محدودي الدخل ويحتاج إلى المساعدة.







