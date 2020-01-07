Advertisements
Advertisements
Advertisements

إنتر ميلان يصدم كريستيان إريكسن

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:20 م
Advertisements
كريستيان إريكسن
كريستيان إريكسن
مصطفى صابر
Advertisements
قلل جوزيبي ماروتا المدير التنفيذي لفريق إنتر ميلان من الحديث عن انتقال لاعب خط وسط توتنهام هوتسبر كريستيان إريكسن.

مع بقاء أقل من ستة أشهر على عقده ، يبدو من المحتمل بشكل متزايد أن يغادر إريكسن فريق الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم الانتقالات.

تم ربط إنتر بالدنمارك الدولي في الأيام الأخيرة لأنها تدرس خياراتها في سوق الانتقالات.

ومع ذلك ، على الرغم من الحديث عن صفقة محتملة ، أصر ماروتا على عدم إجراء مناقشات مع صانع الألعاب.

في حديثه إلى Sky Italy ، قال ماروتا: "إريكسن؟ إنها ليست صفقة نهائية ونحن لسنا على اتصال مع توتنهام.

وتابع: "إنه لاعب رائع وهناك العديد من الأندية التي تجري محادثات للتعاقد مع إريكسن لأنه سيكون وكيلًا مجانيًا. يمكنني فقط أن أقول إنه لاعب مثير للاهتمام".

تم ربط كل من مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في الأشهر الأخيرة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

كريستيان إريكسن توتنهام انتر ميلان

أخبار تهمك

أرقام الحيرة لـ"كهربا" في الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ حوالي 23 ساعة

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ ساعة و نصف

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

4 أسباب تجبر محمد صلاح على الغياب عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول إجراء من إيران ضد أمريكا بعد مقتل سليماني

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مفاجأة في حادث اقتحام منزل نانسي عجرم

منذ حوالي 10 ساعة

قرار جديد بشأن فنانة شهيرة بعد منعها من السفر

منذ حوالي 9 ساعات

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أسرة قتيل زوج نانسي عجرم تُفجر مفاجأة غير متوقعة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

منذ حوالي 8 ساعات

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. أحمد موسى يدخل ترشيحات الأهلي في الصفقة الثانية

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: التحرك لحسم الصفقة الكبري.. أسباب هروب نجم الأهلي.. وتوجيه ضربة قوية إلى عبد الله السعيد

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

إنتر ميلان يستهدف صفقة نارية من ريال مدريد

مانشستر يونايتد ويوفنتوس يقتربان خطف صفقة ريال مدريد الكبرى

بديل بوجبا يصدم ريال مدريد بقرار ناري

ريال مدريد يصرف النظر عن صفقة المايسترو

3 لاعبين مرشحين لتعويض نيمار في باريس سان جيرمان

أبرز وأقوى صفقات الدوريات الأوروبية خلال فترة انتقالات صيف 2019

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:11 ص

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

11:01 ص

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

08:17 م

عاجل.. أحمد موسى يدخل ترشيحات الأهلي في الصفقة الثانية

09:30 ص

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

04:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status