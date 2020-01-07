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بيان عاجل | الأرصاد الجوية تحذر: موجة غير مستقرة تضرب البلاد غدا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:13 م
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بوابة الفجر
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حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا الأربعاء في بيان عاجل صادر عن الهيئة اليوم، مفاداه "حالة الطقس غدا غير مستقرة؛ حيث تنشط الرياح الغربية على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، مما تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس".

وقالت الأرصاد الجوية، إن الصقيع يتكون ليلا على وسط سيناء وشمال الصعيد، وتشهد السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى سقوط الأمطار وتكون غزيرة ورعدية أحيانا تمتد خفيفة إلى القاهرة. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أكدت الأرصاد الجوية أنها تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وبينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 10 15
شبين الكوم 09 14
طنطا 07 14
دمنهور 09 15
الإسكندرية 09 15
بلطيم 10 15
مطروح 07 14
السلوم 08 14 
سيوة 04 14 
بورسعيد 10 16
دمياط 10 15
الزقازيق 09 16
الاسماعيلية 11 16
السويس 11 16
العريش 08 16 
رفح 07 15
رأس سدر 12 17 
نخل 03 15 
نويبع 14 17 
طابا 08 15 
كاترين 00 10
الطور 08 18 
شرم الشيخ 11 20 
الغردقة 08 19
مرسى علم 09 19
الفيوم 10 16
بنى سويف 09 16
المنيا 08 16
أسيوط 06 16
سوهاج 05 17
قنا 05 17
الأقصر 05 17 
أسوان 07 18 
أبوسمبل 06 17 
الوادى الجديد 03 17
شلاتين 14 21
ابو رماد 15 20 
حلايب 16 19
رأس حدربة 17 19 
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درجات الحرارة حالة الطقس الطقس الحرارة الارصاد الجوية الارصاد

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