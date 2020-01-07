بعد صراع مع المرض .. وفاة لاعب المنتخب السعودي "خميس العويران"

توفي لاعب المنتخب السعودي السابق وناديي الهلال والاتحاد "خميس العويران"، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 46 عاما.



وكتب الإعلامي مصطفى الآغا عبر حسابه على "تويتر": ”لاحول ولاقوة إلا بالله رحم الله الكابتن خميس العويران وأدخله فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون“.



وخضع خميس العويران، لعملية جراحية دقيقة خلال الفترة الماضية، في مدينة الملك فهد الطبية بعد تعرضه لوعكة صحية، دخل على إثرها المستشفى.



وكشفت الفحوصات الطبية حينها معاناة العويران من ورم، يستلزم التدخل الجراحي لاستئصاله. وعاد العويران إلى السعودية أكتوبر الماضي بعد رحلة علاجية بالولايت المتحدة الأمريكية بعدما أمر الملك سلمان بعلاجه في الخارج، غير أن لاعب المنتخب السعودي عاد على كرسي متحرك.



خميس العويران:



لاعب كرة قدم سعودي، لَعْب لنادي الاتحاد السعودي بعد انتقاله من نادي الهلال السعودي، وهو ابن عم اللاعب سعيد العويران وابن خالة اللاعب عبد الله الجمعان. الأندية التي لعب لها: الهلال السعودي 1987-2001 الاتحاد السعودي 2001-2005، لعب للمنتخب السعودي الأول (1994-2004)، اعتزل كرة القدم نهاية عام 2004م.



