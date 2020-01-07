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بث مباشر bein sport.. مشاهد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:14 م
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بوابة الفجر
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يستعد ملعب أولد ترافولد لاحتضان مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، في ديربي مثير ومنتظر لمحبي الكرة الإنجليزية.
كان مانشستر يونايتد قد تأهل إلى دور نصف النهائي، عقب أن تجاوز كولشيستر في دور ربع النهائي، ومن قبله كان تخطى عقبة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في دور 16، عندما تفوق عليه بفضل الهدف الرائع الذي سجله راشفورد من كرة حرة مباشرة، أطلقت للعنان المقارنات بينه وبين كريستيانو رونالدو.
في المقابل، تواجد السيتي في هذا الدور بعد أن تفوق على أوكسفورد يونايتد في ربع النهائي 3-1، وقبلها حقق الفوز على ساوثامبتون، كما هي عادة الفريق الذي يحظى بقرعة سهلة مقارنًة بغيره في مباريات الكئوس المحلية.
ويغيب عن يونايتد الذي يسعى العملاق الإنجليزي من خلالها للعودة للألقاب مرة أخرى، كل من ماكتوميناي، وبول بوغبا عن مانشستر للإصابة.
ويفتقد السيتي لخدمات الثنائي ليروي ساني، وإيميريك لابورت للإصابة، على الرغم أن الفرنسي شارك في جزء من التدريبات الكاملة هذا الأسبوع، ولكنه لن يشارك في أي لقاء حتى تكتمل لياقته البدنية.

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