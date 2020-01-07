كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع City LIVE ماتش السيتي HD

يستعد ملعب أولد ترافولد لاحتضان مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي، في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، في ديربي مثير ومنتظر لمحبي الكرة الإنجليزية.

كان مانشستر يونايتد قد تأهل إلى دور نصف النهائي، عقب أن تجاوز كولشيستر في دور ربع النهائي، ومن قبله كان تخطى عقبة تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج في دور 16، عندما تفوق عليه بفضل الهدف الرائع الذي سجله راشفورد من كرة حرة مباشرة، أطلقت للعنان المقارنات بينه وبين كريستيانو رونالدو.

في المقابل، تواجد السيتي في هذا الدور بعد أن تفوق على أوكسفورد يونايتد في ربع النهائي 3-1، وقبلها حقق الفوز على ساوثامبتون، كما هي عادة الفريق الذي يحظى بقرعة سهلة مقارنًة بغيره في مباريات الكئوس المحلية.

ويغيب عن يونايتد الذي يسعى العملاق الإنجليزي من خلالها للعودة للألقاب مرة أخرى، كل من ماكتوميناي، وبول بوغبا عن مانشستر للإصابة.

ويفتقد السيتي لخدمات الثنائي ليروي ساني، وإيميريك لابورت للإصابة، على الرغم أن الفرنسي شارك في جزء من التدريبات الكاملة هذا الأسبوع، ولكنه لن يشارك في أي لقاء حتى تكتمل لياقته البدنية.



