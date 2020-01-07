الطالع الفلكى الثّلاثَاء 7/1/2020..عِيد سَعِيد!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الجَوْزَاء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 22 ديسمبر - 20 يناير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 16 ديسمبر - 14 يناير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الشّولة من 2 يناير - 14 يناير.





اليوم 28 كهيك قبطى ، 7 كانُون ثَانِ رُومى، 12 جُمَادَى أوَّل ،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -هوّا سبَاخ يعرف يعمل اللى أنا بعملو ؟ أولولى كده كان بيعمل إيه سباخ؟(أحمد زكى من فيلم البيضة والحجر-1990)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





**كل عام وأخوتنا الأقباط بألف خير بمُناسبة عيد الميلاد المجيد**





*السّنة الصّينيّة

قمرية وليست شمسيّة لذا حسب تقويمهم فمواليد بُرج الفأر هم المولودون حسب الفترات التالية...

من 24 يناير 1936 إلى 10 فبراير 1937

من 10 فبراير 1948 إلى 28 يناير 1949

من 28 يناير 1960 إلى 14 فبراير 1961

من 15 فبراير 1972 إلى 2 فبراير 1973

من 2 فبراير 1984 إل 19 فبراير 1985

من 19 فبراير 1996 إلى 6 فبراير 1997

من 6 فبراير 2008 إلى 25 يناير 2009

من 25 يناير 2020 إلى 11 فبراير 2021

من 11 فبراير 2032 إلى 30 يناير 2033





مواليد بُرج الفأر حسب الثقافة الصينيّة هم من يشعرون بمنعطفات جوهرية فى حياتهم لهذا العام لكن لمواليد الأبراج بشكلٍ عام فعلم الفنيغ تشوى الصّينى المُتعلّق بطاقة الأشكال واتصالها بمغناطيسيّة الأرض وتأثيرها على الإنسان بصورة سلبيّة أو إيجابيّة يتوقف على حلول النّجم الطائر المسعود بأحد إتجاهات البوصلة ،حدّد إتجاهات البوصلة بمكان شروق الشمس تكون جهة الشرق ومكان غروب الشمس تكون جهة الغرب ،الشمال والجنوب تعرفهم بمعرفتك لمكان قبلة الصلاة لبلدك ، الخريطة المُرفقة هى تحديد للأماكن الإيجابيّة أو السّلبيّة والتى بإمكانك تطبيقها على منزلك أومكتبك طبقاً لما يُسمّى بالنجم الطائر والذى يتغيّر كل عام ومركز حظّه للعام 2020 يكون جهة الشمال الشرقى طبقاً لثقافة فينغ تشوى الصّينيّة والتى يبدأ تأثيرها بولادة العام الصينى الجديد فى 25 يناير الجارى.









(1) جهة الشمال الشرقى من منزلك أومكتبك هى البقعة الأكثرحظاً فى جلب الحظوظ السعيدة لتلك البقعة من منزلك ومافيها من أنشطة ،إن كنت ترغب فى جلب الحظوظ كالسعادة الزوجية أو الذرية فبالإمكان نقل غرفة نومك لتلك البقعة من شقتك، أو وضع مكتبك أو مكان نشاط عملك لجلب المكاسب المالية ، أومكان المذاكرة إن كنت تلميذاً.





(2)جهة الجنوب عليك الحفاظ على نفسك من التدخين أو لفحات البرد فامتصاصك للأمراض تكون نسبته أكثر فى تلك البقعة طبقاً لثقافتهم.





(3)الشمال عليك الإبتعاد فى تلك البقعة من منزلك أو مكتبك عن النقاش قدر إمكانك فغالباً قد يتحول النقاش لمشاجرة بنسبة أسرع من أيّة بقعة أخرى من منزلك طبقاً لثقافتهم.





(4) جهة جنوب الغرب هى الأكثر سعداً بعد جهة الشمال الشرقى ونسبة إزدهار مشاريع العاطفة لعقد خطوبة أو أداء واجباتك الزوجيّة، تحصيل علومك الدراسيّة ، حظ سعيد لوضع جهازك التلفزيونى الجديد أفضل فى تلك البقعة.





(5)جهة الشرق غير محظوظة عليك الإبتعاد عنها عند إبرام صفقات أو توقيع عقود أو حتى وضع خزينة أموالك فقد يتسبب هذا الموقع فى جلب خسائر لصفقتك أوأموالك بسبب الطاقة السلبية لتلك البقعة طبقاً لثقافتهم.





(6)جهة جنوب الشرق بقعة من منزلك بإمكانك تخصيصها لأداء واجباتك الدّينيّة وهى مناسبة للإنعزال عن الجميع عند شعورك بالقتامة المزاجيّة أو تعبك من الدنيا ، الطاقة فى تلك المنطقة طبقاً لثقافتهم مفيدة لإستجلاب السكينة وإبعاد الوساوس أو القلق وتهدئة النفوس الحائرة.





(7)جهة المُنتصف سُرّة المنزل أو المكتب تتزايد فيها نسبة تعرّضك للسرقة وعليه فبإمكانك وضع مكتبك أو خزانة مستنداتك فى العمل أو خزينة أموالك فى بقعة مُختلفة ، بذلك تخفّض من نسبة تعرضك للسرقة.





(8) جهة الشمال الغربى ترتفع فيها نسبة مكاسبك فى العمل من بيع أو شراء ، تعاملك مع ضيوفك/أقاربك فى منزلك أو زبائنك فى متجرك ترتفع فيه نسبة تحصلك على حقوقك المالية من الغير وبأقل مجهود مُمكن.





(9)جهة الغرب تلك المنطقة منطقة مكاسب المُستقبل الغيبيّة ويتم الحفاظ عليها نظيفة طاهرة بعيداً عن أيّة قطع أثاث أو تلاسن أو مُشاجرات ،الإحسان للخَدَم بالمال واللعب مع الأطفال وجبر خواطرهم بالحلوى فى تلك البقعة شديد الأهميّة فى ثقافتهم ،فى ثقافتهم هى مهبط البركات من السّماء وعليهم الحفاظ عليها طاهرة بعيدة عن الآثام لإستجلاب رِضَاء الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: أحدهم قد يطرق بابك طالباً مساعدة مالية لطارئ ، لا تتردد فى تقديم المساعدة فى حدود المعقول ، إن أمكنك.





برج الثور: إنفاقك ببذخ على إحتفال خارج المنزل قد يؤدّى لخسائر على حسابك المالى ومدّخراتك، المنزل أقل تكلفة وأكثر دفئاً.





برج الجوزاء: مراكز التسوّق تتسابق فى تفريغ جيوبك،لاتذهب بكل أموالك فالشهرلايزال ببدايته ، تذكر لون القرش الأبيض كم هو مريح للعين فى يومٍ أسمر.





برج السّرطان: حضورك مصدرلإبهاج الأقارب والأصهار خاصةً مع الأطفال ، إحترس من زلّة لسان بمزحة قد تخدش أذن الحاضرات.





برج الأسد: الكلمة الحلوة لن تُكلفك الكثير، ، لكنّها كافية لفتح أكثر القلوب عناداً وتحويل الخصوم لأصدقاء بمشيئة الله تَعَالى.





برج العذراء : لاتورّط نفسك فى علاقة ، مشوار، خدمة ، وعود ثم تشتكى لاحقاً من عدم قدرتك على الوفاء بتلك الخدمة أو العلاقة، لسانك حصانك.





برج الميزان: لسانك الحلو وعباراتك اللطيفة تعمل المعجزات فى تنقية العلاقات المتوترة مع الآخرين ،الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.

برج العقرب: فرصة لجرد إسطواناتك القديمة وترتيب الكتب والصور الفوتوغرافية ، هذا يشمل مكالمة هاتفية لشخصيات قديمة عزيزة على قلبك.





برج القوس: حالتك المزاجيّة تميل للأنشطة الفنيّة، على أقل تقدير سماع موسيقى أو مشاهدة فيلم راقى من الزمن الجميل ولو وحيداً، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الجدى: فى لقاء مع أصدقاء أو أقارب لاداعى للبوح بكل خططك ومشاريع مُستقبلك، إحتفظ بها لنفسك ، عليك باتباع المثل القائل إشْتِرِ ولا تِبِعْشْ.





برج الدّلو: عليك مواجهة نرفزة أفراد الأسرة بهدوء أو مغادرة منزلك لحماية نفسك والآخرين من تصرف أحمق فى حالة غضب.



