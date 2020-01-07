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«كورة لايف» TODAY مشاهدة مباراة الهلال والأهلي السعودي بث مباشر FIL GOAL رابط PLUSالهلال بدون تقطيع NOW

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:11 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أما الأهلي فقد فاز في المباراة الماضية بكأس خادم الحرمين الشريفين على الفيحاء بهدف نظيف، وآخر مباراة بالدوري خسر من الشباب بنتيجة 1-0.

ويقدم إليكم «آس آرابيا» كل ما تريد معرفته عن المباراة

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موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي
تقام المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة و20:00 بتوقيت مكة المكرمة و17:00 بتوقيت جرينتش.
ملعب مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي
تقام المباراة على ستاد جامعة الملك سعود بالرياض «محيط الرعب»
القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي
تذاع المباراة على قناة KSA Sports 1 HD
معلق مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي
يعلق على المباراة فهد العتيبي وجعفر الصليح.

تتجه أنظار متابعي كرة القدم السعودية في أنحاء الوطن العربي صوب ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب” لمتابعة الكلاسيكو المرتقب الذي سيجمع بين الهلال والأهلي في احدي مباريات اليوم الثلاثاء 7-1-2020 والمؤجلة من الأسبوع الـ11 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تنطلق مباراة الهلال والاهلي مساء اليوم فى تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت مكة، 17:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل الهلال المباراة المرتقبة وهو في وصافة جدول ترتيب بطولة الدوري بـ” 24 نقطة “، حيث تمكن من تصحيح أوضاعه بعد العودة للمنافسات المحلية، فبعد ان أدرك التعادل أمام الحزم بهدف لمثله، انتفض أمام العدالة بسباعية مقابل لاشئ، ليسير بثبات نحو استعادة مكانته وخطفه من النصر، الذي استغل غياب جاره واعتلى الصدارة برصيد 29 نقطة.


 
وعلى الجانب الآخر، يأمل الأهلي بقيادة مدربه السويسري كريستيان جروس في العودة إلى سكة الانتصارات التي ضل عنها في الجولة 13 عندما خسر بهدف دون رد أمام الشباب، وتجمد رصيده النقطي عند 23 نقطة، يحتل بهم المركز الرابع.

ويعول كلا الفريقين على خط هجوم ناري، إذ يتسلح الهلال بالفرنسي بافيتمبي غوميز والايطالي سيبستيان جوفينكو، بينما يمتلك الأهلي السوري المخضرم، عمر السومة، لتنذر بصراع جانبي على هامش اللقاء المرتقب.

ويعود آخر لقاء جمع بين الهلال والاهلي الى يوم 13-8-2019 فى دوري أبطال آسيا بدور الـ16 على ملعب جامعة الملك سعود، والذي شهد فوز الاهلي بهدف دون رد.
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