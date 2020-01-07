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غدًا.. "الأعلى للإعلام" ينظر شكوى ضد أغنية سالمونيلا

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:10 م
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تميم يونس
تميم يونس
ميسون أبو الحسن
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تنظر لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في اجتماعها غدًا الأربعاء، شكوى تقدم بها المجلس القومي للمرأة، ضد أغنية "سالمونيلا" لتميم يونس، باعتبارها تُشئ للمرأة المصرية.


وكان المجلس تقدم بشكوى إلى إدارة موقع "جوجل" لوقف بث الأغنية المتداولة حاليًا على مواقع التواصل الاجتماعى بعنوان "سالمونيلا"، مؤكدًا أنها تحمل رسالة مهينة للمرأة وتنتقص من حقوقها، وتدعو للتنمر وتعد تحريضًا صارخًا بالاعتداء عليها، كما تحتوى على عبارات وألفاظ خارجة على الآداب العامة، وتؤسس لجريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الإلكتروني، وفقًا لقانون العقوبات، والقانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كما تنظر اللجنة في اجتماعها غدًا، التقارير الخاصة بالتغطية الإعلامية لحادث التحرش بفتاة المنصورة.

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