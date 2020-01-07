أوقاف بورسعيد: ديننا يأمرنا بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

قال الدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، إن الدين الإسلامي أمرنا بتعاليم المحبة والإِخاء والود والتسامح، والتي من بينها التهنئة بعيد الميلاد المجيد.



وأضاف "نظير"، خلال كلمته بالكنيسة الكاتدرائية أن جميع الأديان السماوية نزلت بترسيخ معاني المحبة والود والإِخاء، بجانب ذلك علمنا ديننا إنصاف الحق حتى وإن كان مع الأعداء بل ولابد من دفع السيئة بالحسنة لنشر المحبة.



يذكر أنه قد قام اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بزيارة الكاتدرائية مقدمًا التهنئة للأنبا تادروس مطران بورسعيد ولجميع الإخوة المسيحيين والشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث رافقه اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، والنائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، واعضاء مجلس النواب ولفيف من الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.



وأكد اللواء عادل الغضبان، أن الشعب المصري هو نسيج وطني واحد، ولا يستطيع أن يفرقه أحد، فنحن جميعًا شركاء في الوطن ولابد أن يتعاون ويتكاتف الجميع للدفاع عن أرض الوطن، وللعمل على استمرار تحقيق الرخاء والتنمية، فالإنجازات على أرض بورسعيد هى إنجازات دولة مصرية، تحققت فى ظل وجود القيادة السياسية الحكيمة وبتكاتف أبنائها، وأشار ان هناك اهتمام بوضع بورسعيد على مسار العائلة المقدسة لجعلها مزارا سياحيا وتاريخيا، موضحا أن بورسعيد شهدت الأمن والأمان والاستقرار إلى جانب المشروعات العملاقة فى مختلف المجالات.



ودعا المواطنين لتوحيد الصفوف لتظل مصر قوية بشعبها وجيشها، داعيا الله أن يديم القوة والحب والمودة بين جميع الشعب المصرى وأن يحفظ الله مصرنا الحبيبة ويديم عليها الاستقرار والرخاء.

