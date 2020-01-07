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مشاهدة لايف مباراة الهلال والأهلي السعودي بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube الهلالمجانا بدون تقطيع

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 12:09 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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وعلى الجانب الآخر ، يأمل الأهلي بقيادة مدربه السويسري كريستيان غروس في العودة إلى سكة الانتصارات التي ضل عنها في الجولة 13 عندما خسر بهدف دون رد أمام الشباب ، وتجمد رصيده النقطي عند 23 نقطة ، يحتل بهم المركز الرابع.

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ويعول كلا الفريقين على خط هجوم ناري ، إذ يتسلح الهلال بالفرنسي بافيتمبي غوميز ، بينما يمتلك الأهلي السوري المخضرم ، عمر السومة ، لتنذر بصراع جانبي على هامش اللقاء المرتقب.

هذا ومن المقرر ان تنطلق المباراة ، مساء غد الثلاثاء في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ، 19:00 بتوقيت القاهرة وبيروت ، على أن تذاع عبر القنوات الرياضية السعودية الأولى HD.

يسعى فريق الهلال لمواصلة النجاحات في الدوري السعودي للمحترفين، حينما يقابل الأهلي في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ 11 بالمنافسة المحلية، وذلك لانشغال «الزعيم» بالمشاركة في كأس العالم للأندية.

الهلال حل في المركز الرابع في كأس العالم للأندية بعد الخسارة من مونتيري في المباراة الأخيرة بالبطولة للفريق السعودي.

ويحل فريق الهلال في المركز الثاني بترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة، بعدما شارك في 11 مباراة.

أما الأهلي فيأتي في المركز الرابع بترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 12 مباراة، أما الصدارة ففي حوزة النصر الذي يحمل لقب البطولة الموسم الماضي 2018-2019.

أخر مباراة خاضها الهلال كانت أمام الفيصلي في دور الـ 16 ببطولة خادم الحرمين الشريفين، وفاز فيها الزعيم بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعدما انتهى الوقت الأصلي بنتيجة 2-2، ويشار إلى قد فاز على العدالة بسباعية نظيفة في الأسبوع العاشر من الدوري.

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