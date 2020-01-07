إيمان العاصى : مسلسل "بخط اليد" مكتوب بحرفية شديدة

قالت العاصى، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إنها راضية بردود الفعل الأولية على المسلسل خاصة إنها تلقت العديد من الإشادات من المشاهدين والنجوم بعد عرض المسلسل وانهالت عليها عبارات التهانى عبر مواقع التواصل الاجتماعى.





وأضافت أن الشخصية التى تجسدها مختلفة عما قدمته، لافتة إلى أنها متحمسة جدا لقضية التفكك الأسرى وضحاياه من الأطفال التى يناقشها المسلسل.





وأشارت إلى أنها تجسد شخصية "جيهان" ربة منزل متزوجة، تتعرض للعديد من المشكلات فى حياتها اليومية، وتعانى من حالة نفسية تظهر من خلال طريقة تعاملها مع زوجها، أبنائها، والمحيطين بها.





وينتمى مسلسل بخط اليد، الذى بدأ عرضه يوم السبت الماضى، إلى نوعية الأعمال الطويلة، والتى يصل عدد حلقاته لـ 45 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول عدة قضايا اجتماعية مستوحاة من الحياة، وينتج عنها العديد من المشكلات التى يناقشها العمل ويحاول أبطاله إيحاد حلول لها.





ويشارك فى بطولة المسلسل أحمد رزق، وسوسن بدر، وصفاء جلال، وخالد كمال، ومحمد حاتم، ومحمد محمود، ويسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، وتأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل.