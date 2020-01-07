Advertisements
Advertisements
Advertisements

وافته المنية اليوم.. المرض الذي أودى بحياة خميس العويران

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:50 ص
Advertisements
خميس العويران
خميس العويران
أحمد عبد الحفيظ
Advertisements
جاءت عناوين الصحف والتقارير الإخبارية محزنة للجماهير السعودية في كل مكان اليوم الثلاثاء ، بعد تلقيها نبأ وفاة نجم من نجوم المملكة السابقين، وهو خميس العويران، عن عمر يناهز 46 عاما بعد صراع مع المرض.

المرض الذي أودى بحياة خميس العويران

يتساءل البعض ما هو سبب وفاة نجم الكرة السعودية السابق في سن مبكر، ولعل من أبرز التقارير الواردة أن خميس العويران تعرض للإصابة بسرطان الدماغ منذ عدة أشهر.


ورغم أن العويران سافر إلى الخارج لتلقي العلاج لكن المرض كان قد أصابه بشكل كبير وأصاب ذراعه وقدمه وأثر على الأطراف، وهذا ما أظهرته صورة قبل عدة أشهر. 


خميس حمد عويران الدوسري هو من مواليد 8 سبتمبر 1973 - 7 يناير 2020، لاعب كرة قدم سعودي، لَعْب لنادي الاتحاد السعودي بعد انتقاله من نادي الهلال السعودي.

خميس هو ابن عم اللاعب سعيد العويران وابن خالة اللاعب عبد الله الجمعان، وتوفي اليوم الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 46.

الأندية التي لعب لها خميس العويران:
الهلال السعودي 1987-2001 
الاتحاد السعودي 2001-2005
لعب للمنتخب السعودي الأول (1994-2004)
اعتزل كرة القدم نهاية عام 2004

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاة خميس العويران سعيد العويران رياضة خميس العويران اخبار الرياضة

أخبار تهمك

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أحمد موسى يدخل ترشيحات الأهلي في الصفقة الثانية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أسرة قتيل زوج نانسي عجرم تُفجر مفاجأة غير متوقعة

منذ حوالي 3 ساعات

4 أسباب تجبر محمد صلاح على الغياب عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: التحرك لحسم الصفقة الكبري.. أسباب هروب نجم الأهلي.. وتوجيه ضربة قوية إلى عبد الله السعيد

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة في حادث اقتحام منزل نانسي عجرم

منذ حوالي 10 ساعة

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ ساعة و نصف

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. أول إجراء من إيران ضد أمريكا بعد مقتل سليماني

منذ ساعتين و 54 دقيقة

أرقام الحيرة لـ"كهربا" في الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

قرار جديد بشأن فنانة شهيرة بعد منعها من السفر

منذ حوالي 9 ساعات

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:11 ص

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

11:01 ص

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

08:17 م

عاجل.. أحمد موسى يدخل ترشيحات الأهلي في الصفقة الثانية

09:30 ص

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

04:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status