Advertisements
Advertisements
Advertisements

إلزام بوابة البرلمان بالاعتذار لوكيل المجلس

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:54 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
ميسون أبو الحسن
Advertisements

أقرت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة جمال شوقي، بإلزام بوابة البرلمانبالاعتذار إلى وكيل المجلس سليمان وهدان، عن شكوى تقدم بها، اتهم فيها البوابة بنشر أخبار غير صحيحة بشأنه.


وكان وكيل المجلس أرسل شكوى بسبب عدم صحة خبر نُشر على بوابة البرلمان، اتهمته فيه بالاستيلاء على 3 آلاف فدان في بحيرة المنزلة، وخاطب وكيل المجلس لجنة الشكاوى بالأمر.


وقالت اللجنة إن البوتابة عجزت عن إثبات صحة الأمر، مما ألزمها تقديم اعتذار للنائب.

وتلقى المجلس أمس، 7 شكاوى ضد صحف وبرامج تلفزيونية ومواقع إلكترونية، سيتم التحقيق فيها في جلسة لجنة الشكاوى غدًا الأربعاء.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها تقارير لجان الرصد حول التغطية الإعلامية للأحداث على الساحة الليبية وفقًا للمعايير الصادرة عن المجلس في هذا الشأن.

Advertisements

أخبار تهمك

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ ساعتين و 25 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: التحرك لحسم الصفقة الكبري.. أسباب هروب نجم الأهلي.. وتوجيه ضربة قوية إلى عبد الله السعيد

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة

أرقام الحيرة لـ"كهربا" في الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

4 أسباب تجبر محمد صلاح على الغياب عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ يوم

عاجل.. أحمد موسى يدخل ترشيحات الأهلي في الصفقة الثانية

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة في حادث اقتحام منزل نانسي عجرم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ حوالي 23 ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أسرة قتيل زوج نانسي عجرم تُفجر مفاجأة غير متوقعة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول إجراء من إيران ضد أمريكا بعد مقتل سليماني

منذ ساعتين و 55 دقيقة

قرار جديد بشأن فنانة شهيرة بعد منعها من السفر

منذ حوالي 9 ساعات

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:11 ص

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

11:01 ص

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

08:17 م

عاجل.. أحمد موسى يدخل ترشيحات الأهلي في الصفقة الثانية

09:30 ص

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

04:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status