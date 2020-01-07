الأنبا عمانوئيل يستقبل قيادات محافظة الأقصر لتقديم التهنئة بالعيد

استقبل صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم الثلاثاء، اللواء محافظ الأقصر والوفد المرافق له من المسؤولين التنفيذيين، وقيادات من الجيش والشرطة، وذلك بمقر المطرانية في الأقصر، جاء ذلك لتقديم التهنئة لنيافته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



كما حضر أيضًا للتهنئة السيد النائب أحمد إدريس ووفود من الهيئات المدنية، والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية، وأعضاء في بعض الأحزاب السياسية.



وشارك في الاستقبال السادة الضيوف الأب ماركو ناجي وكيل عام المطرانية، والأب شنودة مدير مدرسة الفرنسيسكان بالاقصر وراعي كنيسة الرياينة، والأب ميلاد رزق راعي كنيسة العائلة المقدسة.



وتبادل الأنبا عمانوئيل كلمات الود والمحبة مع السادة الضيوف، وعبر نيافته عن شكره وأن الأعياد دائمًا هي مناسبات طيبة للتلاقي والتعبير عن مشاعر التقدير والمحبة المتبادلة.