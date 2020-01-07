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القس إميل نبيل: تقديم الرئيس باقة ورد بيضاء للبابا تواضروس يدل على النقاء

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:54 ص
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القس إميل نبيل
القس إميل نبيل
هدى عبدالرازق
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قال القس إميل نبيل، راعي الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة، إنه سيظل الاحتفال بعيد الميلاد كل عام يحمل مئات الرسائل، حيث نستلهم منه نور جديد للحياة.

وأشار "نبيل"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الإنسان الذي لم يختبر محبة الله لحياته يكون غير قادرًا على إعطاء محبة للآخرين، حيث أن المحبة تجعلنا لا نرفض بعضنا بسبب اختلافنا في الدين.

وأضاف أن وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي في الكاتدرائية كل عام، يشعر الجميع أنه أب، وأنه راعي لكل المصريين بدون تفرقة، منوهًا بأن تقديم الرئيس باقة ورد بيضاء للبابا تواضروس يدل على النقاء، والأمانة، فضلا على أنه يدعو للتفاؤل والخير والبركة.
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الكلمات المفتاحية

مصر القس إميل نبيل الرئيس السيسي اخبار

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