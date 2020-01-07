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رئيس كوريا الجنوبية: هناك "حاجة ماسة" لتحسين العلاقات مع الجارة الشمالية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:53 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قال رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إين، اليوم الثلاثاء، إن هناك "حاجة ماسة" إلى طرق عملية لتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية، مضيفًا أنه مستعد للقاء الزعيم المنعزل في بيونغ يانغ مرارًا وتكرارًا إذا لزم الأمر، وفقا لما اوردته رويترز.

وقال مون، المستبعد من دوره القيادي في الجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية في عام 2018، إنه يأسف لعدم إحراز تقدم في المفاوضات في العام الماضي.

في خطاب سنوي بمناسبة رأس السنة في سيول، دعا مون إلى إجراء محادثات جديدة مع كيم جونغ أون، وتعهد بمواصلة العمل لتسهيل الاتصالات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وقال: "في وقت الجمود في المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية - وحيث نشعر بالقلق حتى إزاء خطوة إلى الوراء في العلاقات بين الكوريتين - نحن في حاجة ماسة إلى طرق عملية لتحسين التعاون بين الكوريتين".

وتابع قائلا "نريد أن ندخل حقبة لم يعد فيها الانفصال حاجزًا للسلام والازدهار لكوريا الجنوبية والشمالية".

لم تستجب كوريا الشمالية للمبادرات الأخرى الأخيرة من سيول، وتوقفت مشاريع التعاون بين الجيران في مواجهة العقوبات الدولية التي تمنع معظم الأعمال التجارية مع الشمال.

وقد عبرت بيونج يانج عن شعورها بالإحباط إزاء ما تسميه افتقار واشنطن إلى المرونة، بينما يقول المسؤولون الأمريكيون إنه يتعين عليها اتخاذ المزيد من الخطوات الملموسة لتفكيك أسلحتها النووية وبرامج الصواريخ الباليستية قبل تخفيف العقوبات.

وقال مون: "يجب أن يستمر زخم المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.. الاستفزازات والتهديدات ليست مفيدة لأحد."

خلال العام الجديد، قال كيم إنه يعتزم مواصلة تطوير البرامج النووية وإدخال "سلاح استراتيجي جديد" في المستقبل القريب، رغم اشارته إلى أنه لا يزال هناك مجال للحوار مع الولايات المتحدة.

وقال مون، إن الأمن والازدهار في شبه الجزيرة الكورية يعتمدان على حل التوترات الدولية، لكن يمكن للكوريتين تحقيق تقدم من خلال التعاون.


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الكلمات المفتاحية

كوريا الشمالية و واشنطن كوريا الجنوبية و الشمالية كوريا الجنوبية تسعي لتحسين العلاقات مع الشمال

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