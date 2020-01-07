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الاتحاد يستعين بسلاحه الأرجنتيني الجديد قبل مواجهة النصر

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:52 ص
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الاتحاد
الاتحاد
أميرة فطيم
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كشفت تقارير صحفية، عن آخر استعدادات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، قبل مواجهة النصر، والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة الموافق 10 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين..

وأوضحت التقارير أن إدارة نادي الاتحاد، انتهت من تسجيل لاعبه الأرجنتيني الجديد ليوناردو جيل، في سجلات اتحاد كرة القدم.

ومن المقرر أن يتواجد ليوناردو جيل في قائمة الاتحاد أمام النصر، للمشاركة في المباراة.

يذكر أن ليوناردو انضم إلى الاتحاد، في يناير الحالي، قادمًا من صفوف روزاريو سنترال الأرجنتيني.

موعد مباراة النصر ضد الاتحاد:-

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وخمسة دقائق بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وخمسة دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وخمسة دقائق بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

يحتل النصر صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 29 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.
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الكلمات المفتاحية

النصر الدوري السعودي الاتحاد اخبار الرياضة اتحاد جدة

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