الأنبا بطرس يستقبل قيادات محافظة المنيا لتقديم التهنئة بالعيد

استقبل صاحب النيافة الأنبا بطرس فهيم، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم الثلاثاء، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، واللواء خالد شلبي مساعد أول وزير الداخلية لشمال الصعيد.



كما استقبل صاحب النيافة أيضًا كل من سيادة اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، وسيادة العميد محمود صبري مدير الأمن الوطني والوفد المرافق له، وسيادة العقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية والشعبية والدينية، وممثلون عن الأزهر والأوقاف، ومجلس المرأة.



يأتي ذلك لتقديم التهنئة لنيافته بعيد الميلاد المجيد.