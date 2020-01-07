Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأنبا بطرس يستقبل قيادات محافظة المنيا لتقديم التهنئة بالعيد

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 11:46 ص
Advertisements
بوابة الفجر
حازم رفعت
Advertisements
استقبل صاحب النيافة الأنبا بطرس فهيم، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم الثلاثاء، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، واللواء خالد شلبي مساعد أول وزير الداخلية لشمال الصعيد.

كما استقبل صاحب النيافة أيضًا كل من سيادة اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، وسيادة العميد محمود صبري مدير الأمن الوطني والوفد المرافق له، وسيادة العقيد وفقي سعد المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية، والتنفيذية والشعبية والدينية، وممثلون عن الأزهر والأوقاف، ومجلس المرأة.

يأتي ذلك لتقديم التهنئة لنيافته بعيد الميلاد المجيد.
Advertisements

أخبار تهمك

4 أسباب تجبر محمد صلاح على الغياب عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ حوالي 22 ساعة

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ ساعة و نصف

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أسرة قتيل زوج نانسي عجرم تُفجر مفاجأة غير متوقعة

منذ حوالي 3 ساعات

أرقام الحيرة لـ"كهربا" في الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 17 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: التحرك لحسم الصفقة الكبري.. أسباب هروب نجم الأهلي.. وتوجيه ضربة قوية إلى عبد الله السعيد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أحمد موسى يدخل ترشيحات الأهلي في الصفقة الثانية

منذ حوالي 3 ساعات

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ يوم

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة في حادث اقتحام منزل نانسي عجرم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول إجراء من إيران ضد أمريكا بعد مقتل سليماني

منذ ساعتين و 51 دقيقة

قرار جديد بشأن فنانة شهيرة بعد منعها من السفر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:11 ص

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

محمد صلاح يبرر غيابه عن حفل أفضل لاعب في إفريقيا

11:01 ص

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

08:17 م

عاجل.. أحمد موسى يدخل ترشيحات الأهلي في الصفقة الثانية

09:30 ص

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

04:56 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status