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البنوك والبورصة تستأنف أعمالها غدا الأربعاء 8-1-2019 بعد إجازة رسمية
الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:54 ص
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اعلن
البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 7-1-2020، توقف العمل بجميع البنوك المصرية؛
احتفالًا بعيد الميلاد المجيد بالتزامن مع إجازة رسمية في الدولة.
وأكد
البنك المركزي، أن البنوك سيستأنف العمل بها بداية من الغد الأربعاء الموافق
8-1-2020، في مواعيد العمل الرسمية.
ومن
جانبها، تغلق البورصة تداولاتها اليوم أيضا على أن تفتح تعاملاتها بداية من الغد الأربعاء.
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