البنوك والبورصة تستأنف أعمالها غدا الأربعاء 8-1-2019 بعد إجازة رسمية

اعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 7-1-2020، توقف العمل بجميع البنوك المصرية؛ احتفالًا بعيد الميلاد المجيد بالتزامن مع إجازة رسمية في الدولة.

وأكد البنك المركزي، أن البنوك سيستأنف العمل بها بداية من الغد الأربعاء الموافق 8-1-2020، في مواعيد العمل الرسمية.

ومن جانبها، تغلق البورصة تداولاتها اليوم أيضا على أن تفتح تعاملاتها بداية من الغد الأربعاء.