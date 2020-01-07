Advertisements
Advertisements
Advertisements

البنوك والبورصة تستأنف أعمالها غدا الأربعاء 8-1-2019 بعد إجازة رسمية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 10:54 ص
Advertisements
البنك المركزي
البنك المركزي
Advertisements

اعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 7-1-2020، توقف العمل بجميع البنوك المصرية؛ احتفالًا بعيد الميلاد المجيد بالتزامن مع إجازة رسمية في الدولة.

 

وأكد البنك المركزي، أن البنوك سيستأنف العمل بها بداية من الغد الأربعاء الموافق 8-1-2020، في مواعيد العمل الرسمية.

 

ومن جانبها، تغلق البورصة تداولاتها اليوم أيضا على أن تفتح تعاملاتها بداية من الغد الأربعاء.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

متي تستأنف البورصة اعمالها البورصة المصرية البورصة البنوك اجازة البنوك

أخبار تهمك

شرط الزمالك الوحيد لرحيل فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يفجع الفنانة نادية لطفي

منذ حوالي 23 ساعة

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار الأهلي اليوم الاثنين: التحرك لحسم الصفقة الكبري.. أسباب هروب نجم الأهلي.. وتوجيه ضربة قوية إلى عبد الله السعيد

منذ حوالي 13 ساعة

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

منذ حوالي 6 ساعات

قرار جديد بشأن فنانة شهيرة بعد منعها من السفر

منذ حوالي 8 ساعات

4 أسباب تجبر محمد صلاح على الغياب عن حفل الأفضل في إفريقيا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. أول إجراء من إيران ضد أمريكا بعد مقتل سليماني

منذ ساعة و 24 دقيقة

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أحمد موسى يدخل ترشيحات الأهلي في الصفقة الثانية

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة في حادث اقتحام منزل نانسي عجرم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يكلف أمير توفيق بإنهاء صفقة الموسم

منذ حوالي 14 ساعة

"أحمد موسى" يكشف تفاصيل تحالف ثماني جديد لدول المنطقة بقيادة مصر والسعودية

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يصدم عبد الله السعيد نهائيا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أسرة قتيل زوج نانسي عجرم تُفجر مفاجأة غير متوقعة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

الثلاثاء المقبل إجازة رسمية للبنوك بمناسبة ذكرى المولد النبوى

اليوم إجازة رسمية بالبورصة المصرية والعربية بمناسبة رأس السنة الميلادية

غدًًا.. تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة عيد الميلاد المجيد

ننشر موعد عودة البنوك إلى العمل بعد عطلة عيد الميلاد المجيد

تبدأ الخميس المقبل.. تعرف على مواعيد الإجازات الرسمية في شهر إبريل 2019

اليوم.. البورصة الأوروبية إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
10:11 ص

سر اعتذار محمد صلاح عن عدم حضور حفل أفضل لاعب في إفريقيا

بعد كهربا.. الأهلي يوجه الصفعة الثانية للزمالك

08:17 م

عاجل.. أسرة قتيل زوج نانسي عجرم تُفجر مفاجأة غير متوقعة

09:19 ص

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع عبدالله السعيد

04:56 ص

"الفجر الرياضي" يكشف أسباب هروب نجم الأهلي إلى الإمارات

07:15 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الثانية.. عقاب صاحبة الجلالة فى "جنس انفرادي"

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مانشيتات من السياسة والاقتصاد فى العام الجديد

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: أحلام 2020

DMCA.com Protection Status