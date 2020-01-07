صلاح ومحرز وماني.. تعرف على موعد حفل احسن لاعب فى افريقيا ٢٠١٩ اليوم

يختار "الكاف" احسن لاعب فى افريقيا ٢٠١٩، ما بين الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز، اليوم الثلاثاء 7/1/2020، في مدينة الغردقة المصرية.





بدء حفل احسن لاعب فى افريقيا ٢٠١٩





ويبدأ حفل حفل احسن لاعب فى افريقيا ٢٠١٩ في تمام الـ9 مساء اليوم، في الحدث الضخم، الذي تستضيفه مدينة الغردقة المصرية، وتحديداً فى سهل حشيش.





المتنافسون على احسن لاعب فى افريقيا ٢٠١٩





ويتنافس على جائزة احسن لاعب فى افريقيا ٢٠١٩ الدولي المصري محمد صلاح، وصديقه ساديو ماني، لاعبا فريق ليفربول الإنجليزي، بجانب الدلي الجزائري، رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.





الاستعدادات لـ " احسن لاعب فى افريقيا ٢٠١٩"





وانتهت محافظة البحر الأحمر من كافة الاستعدادات، اللازمة لنجاح حفل توزيع جوائز "الكاف"، لاختيار احسن لاعب فى افريقيا ٢٠١٩، والمقام فى سهل حشيش.





احسن لاعب فى افريقيا ٢٠١٩ في الغردقة





وأنهت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أعمال إنارة وتشجير الطرق بصفة عامة، وطريق مطار الغردقة وحتى إقامة الحفل بصفة خاصة، لإبراز الجانب الجمالى الذى تتميز به محافظة البحر الأحمر بشكل عام ومدينة الغردقة المقرر إقامة الحفل بها بشكل خاص، بما يخدم عملية الدعاية والترويج السياحى للمحافظة.





حفل احسن لاعب فى افريقيا ٢٠١٩ حدث هام





وقال عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر: "الحفل يعد واحداً من أهم الأحداث فى القارة الأفريقية، ويجب استثماره لخدمة القطاع السياحى، وخروجه بصورة تليق بالحضارة المصرية والمكانة السياحية المتميزة التى تحتلها مدينة الغردقة باعتبارها من أفضل المدن السياحية على مستوى العالم".





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واختتم: "تم رفع كفاءة الطرق ووضع العديد من العلامات الإرشادية، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر لتأمين خطوط سير كافة الضيوف، وليس ذلك فقط بل تأمين مقار إقامة الوفود المشاركة فى الحفل، مع نشر الخدمات الأمنية والمرورية بالشوارع لتحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية والانضباط، وإقامة هذا الحدث الهام بالبحر الأحمر يؤكد الاستقرار الأمنى الكبير الذى تنعم به مصر".







