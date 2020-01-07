رابط ’’يلا شوت live’’ مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بث مباشر City كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة

يلتقي قطباً مدينة مانشستر في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنكليزية وعين كل منهما على قطع نصف الطريق نحو المباراة النهائية، قبل مواجهة الإياب يوم 29 الحالي.





ومن المتوقّع أن يدخل الفريقان بتشكيلة مثالية حيث يبحث سولشار على لقبه الأول مع يونايتد، فيما يرغب غوارديولا في الحفاظ على اللقب الذي أحرزه العام الماضي.





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مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي تأتيكم الثلاثاء في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة.







